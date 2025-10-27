Μυστηριώδης πράσινη λάμψη διέσχισε τον ουρανό της Μόσχας - Δείτε βίντεο

Μία μυστηριώδης λάμψη πράσινης απόχρωσης που διέσχισε τον ουρανό ξύπνησε τους κατοίκους της Μόσχας το πρωί της Δευτέρας (27/10).

Το λαμπερό αντικείμενο εμφανίστηκε στον ουρανό και έπειτα εξαφανίστηκε, με χρήστες των social media να αστειεύονται πως έφτασαν επιτέλους οι εξωγήινοι, ενώ άλλοι είπαν πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Τις εικασίες για την προέλευση του αντικειμένου «καθάρισε» ο επικεφαλής του Κέντρου Σχεδιασμού Δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας της Μόσχας, Αλεξάντερ Ραντίν, ο οποίος δήλωσε ότι πιθανότητα δεν ήταν μετεωρίτης αλλά ένα κομμάτι δορυφόρου που έπεσε από την τροχιά του.

About an hour ago, a bright, slow-moving meteor lit up the skies over Moscow, Russia. pic.twitter.com/X70KWiq312 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 27, 2025

Incredible! A new video shows a meteor or possible space debris brilliantly lighting up the sky over Moscow, Russia early morning. pic.twitter.com/uacBRBbGFS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 27, 2025

