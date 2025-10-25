Πεδίο μάχης οι δρόμοι της Μόσχας: «Όχλος μεταναστών» με φτυάρια κυνηγάει κόσμο

Οι συλληφθέντες είναι πλεον αντιμέτωποι με απέλαση 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η ρωσική πρωτεύουσα όταν ένα πλήθος μεταναστών, οπλισμένοι με φτυάρια και σιδερένιες ράβδους ξεχύθηκε στους δρόμους, φωνάζοντας μία «ακατονόητη» γλώσσα, ορμώντας σε περαστικούς και σπάζοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Συνολικά 40 άτομα συνελήφθησαν και πολλοί αντιμετωπίζουν τώρα την απέλαση επειδή είναι μετανάστες εργάτες οικοδομών, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τι πυροδότησε το χάος στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η μαζική συμπλοκή ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι στο συγκρότημα κατοικιών Prokshino στη Μόσχα, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Μόσχα.

Πανικοβλημένοι κάτοικοι του συγκροτήματος διαμερισμάτων λένε ότι είδαν έως και 15 κουκουλοφόρους να συγκεντρώνονται στην περιοχή ώρες πριν ξεκινήσουν την επίθεσή τους στην πόλη.

Το πλήθος βιντεοσκοπήθηκε να τρέχει ξαφνικά σε έναν πολυσύχναστο δρόμο γύρω από το συγκρότημα κατοικιών.

Πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι στα μαύρα και τους κάλυπτε είτε ένα καπέλο είτε η κουκούλα τους.

Κρατούσαν τεράστια φτυάρια και χοντρές σιδερένιες ράβδους καθώς περνούσαν τρέχοντας από κινούμενα και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

