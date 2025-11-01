Νέος σεισμός στην Τουρκία: 4,2 Ρίχτερ - Αισθητός και σε ελληνικά νησιά

Από έντονη σεισμική δόνηση ξύπνησε μεγάλο κομμάτι της δυτικής Τουρκίας καθώς οι σεισμοί συνεχίζουν να σημειώνονται στην περιοχή Sındırgı του Μπαλικεσίρ.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 07:58 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,2 με επίκεντρο το Σιντργί του Μπαλίκεσιρ. Το εστιακό βάθος της δόνησης αναφέρθηκε ότι ήταν 6,8 χιλιόμετρα.

#DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-01

Saat:07:58:42 TSİ

Enlem:39.19667 N

Boylam:28.25778 E

Derinlik:6.79 km

Kaynak:AFAD — AKOM (@ibbAkom) November 1, 2025

Καθώς ο σεισμός έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί πολίτες ανέφεραν ότι ξύπνησαν από τον ύπνο τους λόγω της δόνησης και ότι τρόμαξαν πολύ.

