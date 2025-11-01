Τουρκία - Αιματηρό επεισόδιο πριν από το ντέρμπι: Πυροβολισμοί μεταξύ οπαδών της Μπεσίκτας

Παραμονή του μεγάλου ντέρμπι Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε, το βράδυ του Σαββάτου, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Μπεσίκτας στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Tüpraş, στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα έναν τραυματία από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA, η ένταση σημειώθηκε ανάμεσα σε ομάδες οπαδών που είχαν συγκεντρωθεί στο γήπεδο για τις προετοιμασίες των πανό ενόψει του αγώνα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας από τους εμπλεκόμενους άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν άνδρα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με παλαιότερη έχθρα μεταξύ των δύο πλευρών.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Το θύμα δέχθηκε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ο δράστης διέφυγε και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας μέσα και γύρω από το στάδιο, ενώ κλιμάκιο της εγκληματολογικής υπηρεσίας ερευνά τον χώρο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξ