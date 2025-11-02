Το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου: Θα έκανε τη διαδρομή Κόρινθος–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από μία ώρα

Φαντάσου να καλύπτεις 627 χιλιόμετρα, όσο περίπου η απόσταση Κόρινθος–Θεσσαλονίκη , σε λίγο παραπάνω από μία ώρα. Ό,τι σήμερα μοιάζει με επιστημονική φαντασία, στην Κίνα είναι ήδη πραγματικότητα: η χώρα αποκάλυψε την νέα της υπερταχεία CR450, που στις δοκιμές άγγιξε τα 453 χιλιόμετρα την ώρα, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ ταχύτητας.

