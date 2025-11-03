Σαουδική Αραβία: Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων - Ασύμφορο εν μέσω πτώσης του πετρελαίου

H Σαουδική Αραβία «φρενάρει» το Όραμα 2030, περικόπτοντας τις δαπάνες μίας τεράστιας αρχικής επένδυσης ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, αλλά και της συνειδητοποίησης ότι ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα με στόχο τη διαφοροποίηση του βασιλείου και την ανάδειξή του σε παγκόσμιο κόμβο τουρισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας.

Το Ριάντ επένδυσε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε γιγαπρότζεκτ, όπως η «Γραμμή», μια καινοτόμος πόλη μήκους εκατοντάδων μιλίων που προοριζόταν να αποτελέσει πρότυπο για το πώς θα έμοιαζε η ζωή στο μέλλον.

Αλλά η βάση του Vision 2030 ήταν η υπόθεση ότι το πετρέλαιο, που εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Σαουδικής Αραβίας, θα παρέμενε στα 100 δολάρια το βαρέλι ή και υψηλότερα.

"The Line" the historic and futuristic project ???➖. pic.twitter.com/l4Ix1Qc2KI — Saudi-Expatriates.com (@saudiexpat) July 12, 2025

Προς το παρόν το πετρέλαιο κινείται περι τα 60 δολάρια ανά βαρέλι, πολύ κάτω από το τριψήφιο που θα ήθελε η χώρα.

Ο Τζέρι Ινζερίλο, βασικός σύμβουλος του MBS, δήλωσε ότι το έθνος «κάνει μια διόρθωση πορείας» υπό το πρίσμα της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Δήλωσε στους Times ότι επειδή το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ της οικονομίας της χώρας, τώρα αναγκάζεται να «είναι πιο συντηρητική».

Ένας αξιωματούχος παραδέχτηκε σε ένα επενδυτικό φόρουμ περασμένη εβδομάδα: «Ξοδέψαμε πάρα πολλά. Βιαστήκαμε με 100 μίλια/ώρα. Τώρα έχουμε ελλείμματα. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας».

Σαουδάραβες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χρειάζονται σημαντικό χρόνο για να ανακάμψουν, διαφορετικά περισσότερα έργα ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν περαιτέρω: «Χρειαζόμαστε άλλα δύο με τρία χρόνια υψηλών τιμών πετρελαίου για να αποπληρώσουμε τα χρέη μας. Είμαι αισιόδοξος ότι οι αυξήσεις των τιμών θα έρθουν».

Ένα από τα πιο δραστικά παραδείγματα περικοπών στο Όραμα 2030 είναι η Γραμμή. Αρχικά φανταζόταν ότι θα είχε μήκος 110 μίλια και ύψος 1.600 πόδια, ενώ ο γραμμικός οικισμός σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μην έχει αυτοκίνητα, δρόμους και καθαρές εκπομπές άνθρακα. Σχεδιάστηκε επίσης για να φιλοξενήσει πληθυσμό εννέα εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί σήμερα στο ένα τέταρτο της χώρας.

Αλλά το έργο έχει πλέον μειωθεί σημαντικά, και έχει προγραμματιστεί να έχει μήκος μόνο λίγα μίλια.

Ο Ινζερίλο παραδέχτηκε ότι το The Line «θα μπορούσε με μεγαλύτερη ακρίβεια να είχε τοποθετηθεί ως εργαστήριο για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η ποιότητα ζωής το 2040». Τώρα προβλέπεται να στεγάσει μόνο 300.000 ανθρώπους.

Πολλά γιγαπρότζεκτ επίσης καθυστερούν. Η Τρόιενα, ένα ορεινό θέρετρο, επρόκειτο να φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ασιατικούς Αγώνες του 2029, χρησιμοποιώντας τεχνητό χιόνι από νερό που συλλέχθηκε από μια τεχνητή λίμνη.

Δεν αναμένεται να είναι έτοιμο εγκαίρως. Πιθανότατα θα καθυστερήσει και θα είναι έτοιμο μέχρι το 2032 εγκαίρως για τους αγώνες του 2033».

#Trojena, Saudi Arabia’s revolutionary ski destination, is redefining what's possible through sustainable snowmaking and innovative design. pic.twitter.com/R5BO3gBcg4 — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) April 16, 2025

Επίσης, καθυστερεί η λειτουργία της μεγαλύτερης συνοικίας του κέντρου της πόλης στον κόσμο, της Νέας Μουράμπα στο Ριάντ.

Η νέα ανάπτυξη, που έχει προγραμματιστεί να στεγάσει 300.000 άτομα, αναμένεται να ανοίξει μέχρι το 2040, αν και αυτό μπορεί να αναβληθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τον Michael Dyke, διευθύνοντα σύμβουλο της New Murabba. Δήλωσε στους Times: «Πήραμε την απόφαση να επιβραδύνουμε πριν επιταχύνουμε. Το χειρότερο είναι να κάνεις πολλές φανφάρα μόνο και μόνο για να διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχει ουσία πίσω από αυτό».

Ορισμένα γιγαπρότζεκτ έχουν ακυρωθεί εντελώς, έχοντας προκαλέσει την οργή του MBS. Το Sindalah, ένα νησιωτικό θέρετρο αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Ερυθρά Θάλασσα, απορρίφθηκε λίγο μετά το VIP πάρτι έναρξης στην παραλία, στο οποίο παρευρέθηκαν η Alicia Keys και ο Will Smith.

Update?: Recent video from Sindalah where it seems to be quiet and calm. No signs of any works or equipments. Hopefully they let us know soon what the future of this island is and what they intend to do with regards to its designs.



تحديث?: فيديو حديث من سندالة يبدو فيه الهدوء… pic.twitter.com/Qc2i9ptKz7 — Saud (@Saudfromabove) October 25, 2025

Πολλά έργα, ωστόσο, αναμένεται να ολοκληρωθούν εγκαίρως λόγω αυστηρών και γρήγορων προθεσμιών.

Τα 11 στάδια που απαιτούνται για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών του 2034, καθώς και οι υποδομές που απαιτούνται για την εμπορική έκθεση Expo 2030, πρόκειται να ολοκληρωθούν εγκαίρως.

Και αυτό δεν έχει σταματήσει τις σημαντικές αγορές περιουσιακών στοιχείων ψυχαγωγίας από το βασίλειο, η πιο πρόσφατη από τις οποίες ήταν η Electronic Arts, ο ισχυρός κατασκευαστής πίσω από τα βιντεοπαιχνίδια FIFA και Battlefield.

Το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας αγόρασε την εταιρεία απευθείας έναντι 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με τη χρηματοδότηση μιας τεράστιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει τεράστια κέντρα δεδομένων στην έρημο.