Μεντβέντεφ: «Όσο περισσότερα ξοδεύει η Δύση στο Κίεβο, τόσο περισσότερα εδάφη θα ανακτήσει η Ρωσία»
Χαρακτήρισε «αιμοδιψείς κλόουν« τους Ουκρανούς αξιωματούχους για κατασπατάληση της δυτικής βοήθειας
Όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύει η Δύση στην Ουκρανία, τόσο περισσότερες εκτάσεις θα ανακτήσει η Ρωσία και τόσο χειρότερα θα καταλήξουν τα πράγματα για το καθεστώς του Κιέβου, έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Ο Ρώσος πολιτικός αποκάλεσε Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν σπαταλήσει δισεκατομμύρια δολάρια δυτικής χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, «αιμοδιψείς κλόουν του Κιέβου».
«Όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύει ο Δυτικός κόσμος για να τους υποστηρίξει, τόσο πιο αιματηρό θα είναι το τέλος των αιμοδιψών κλόουν του Κιέβου και, τελικά, τόσο περισσότερη γη θα επιστρέψει στη Ρωσία», σημείωσε ο Μεντβέντεφ.
Και όλα θα συμβούν όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Αφγανιστάν. Θα υπάρξει επιστροφή των πολιτών μας και των ρωσικών αρχών στα αρχέγονα ρωσικά εδάφη.