Όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύει η Δύση στην Ουκρανία, τόσο περισσότερες εκτάσεις θα ανακτήσει η Ρωσία και τόσο χειρότερα θα καταλήξουν τα πράγματα για το καθεστώς του Κιέβου, έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος πολιτικός αποκάλεσε Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν σπαταλήσει δισεκατομμύρια δολάρια δυτικής χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, «αιμοδιψείς κλόουν του Κιέβου».

«Όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύει ο Δυτικός κόσμος για να τους υποστηρίξει, τόσο πιο αιματηρό θα είναι το τέλος των αιμοδιψών κλόουν του Κιέβου και, τελικά, τόσο περισσότερη γη θα επιστρέψει στη Ρωσία», σημείωσε ο Μεντβέντεφ.

Και όλα θα συμβούν όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Αφγανιστάν. Θα υπάρξει επιστροφή των πολιτών μας και των ρωσικών αρχών στα αρχέγονα ρωσικά εδάφη.