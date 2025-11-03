Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς

Ειδικοί ντετέκτιβ "συνέλαβαν και έθεσαν υπό κράτηση δεκάδες υπόπτους για διαφθορά, οικονομική απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης όπως και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φορολογικές απάτες", αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Newsbomb

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς

Φωτ. Αρχείου - Ισραηλινοί αστυνομικοί και στρατιώτες στη γέφυρα Allenby. 

AP/Mahmoud Illean
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκάδες ύποπτοι συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο μιας φερόμενης υπόθεσης διαφθοράς στους κόλπους του μεγαλύτερου ισραηλινού συνδικάτου Χισταντρούτ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ειδικοί ντετέκτιβ "συνέλαβαν και έθεσαν υπό κράτηση δεκάδες υπόπτους για διαφθορά, οικονομική απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης όπως και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φορολογικές απάτες", αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

"Η μυστική έρευνα, που διεξαγόταν τα δύο τελευταία χρόνια, αφορά υψηλόβαθμα στελέχη του Χισταντρούτ, των τοπικών συλλογικοτήτων και των δημοσίων επιχειρήσεων και εταιριών, ως ύποπτα ότι δωροδοκούνταν και αποκτούσαν προνόμια από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα την προώθηση των οικονομικών τους συμφερόντων και κερδών", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Χισταντρούτ, με περισσότερα από 800.000 μέλη, είναι το μεγαλύτερο ισραηλινό συνδικάτο και διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην ισραηλινή κοινωνία. Ιδρύθηκε το 1920 στην υπό βρετανική διοίκηση Παλαιστίνη.

Ο πρόεδρός της Άρνον Μπαρ-Νταβίντ συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή και η κράτησή του παρατάθηκε για οκτώ ημέρες.

Αντίθετος με την πολιτική του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Άρνον Μπαρ-Νταβίντ είχε καλέσει σε γενική απεργία μετά την αποπομπή τον Μάρτιο του 2023 του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και στη συνέχεια επανέλαβε τις απειλές του για απεργία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα για να απαιτήσει από την κυβέρνηση τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Χισταντρούτ αντέδρασε στις συλλήψεις δηλώνοντας πως είναι "πεπεισμένο για την αθωότητα των συνεργατών μας", σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

"Συνεργαζόμαστε με τις αρχές. Οι δραστηριότητες του Χισταντρούτ στην υπηρεσία των πολιτών συνεχίζονται κανονικά", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο δήμαρχος της πόλης Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ, ο Κφιρ Σουίσα, μέλος του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, ήταν ο πρώτος αιρετός σήμερα που ανακοίνωσε ότι ανακρίθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης διαφθοράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι - Ο οδηγός μιλούσε στο τηλέφωνο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Στο στόχαστρο δίωξης ο πάστορας Γκάμπορ Ιβάνι - Από τους σφοδρότερους επικριτές του Όρμπαν

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Σεξουαλικός εγκληματίας «σκηνοθέτησε» τον θάνατό του για να αποφύγει τη φυλακή - Ζούσε ελεύθερος 13 χρόνια

20:59ΕΘΝΙΚΑ

Νέο παραλήρημα Ερντογάν για Κύπρο: «Κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης η αντιπολίτευση - «Αντιμέτωποι με διεθνή δίκτυα που έχουν συμφέρον να διατηρήσουν τον Όρμπαν»

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Σκύλος κατασπάραξε μωρό εννέα μηνών

20:35WHAT THE FACT

Τεράστιος καρχαρίας ξεβράστηκε στις ακτές της Σκωτίας - Ο τρίτος μέσα σε λίγες εβδομάδες.

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το φθινόπωρο στα καλύτερά του: 3+1 παγκόσμιοι προορισμοί για να απολαύσετε την πιο ρομαντική εποχή του χρόνου

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Χακάν Φιντάν: Στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας στη Γάζα «αν συμφωνούμε με το πλαίσιο»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

20:16ΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αυτός είναι ο στόχος μας»

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου - Ρίχνει κατάρες και βγάζει κραυγές

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

18:27LIFESTYLE

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ