Μεξικό: «Πόλεμος» στη Σιναλόα – 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών
Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα
Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα, στις ακτές στον Ειρηνικό, απέκρουσαν επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ενόπλων το μεσημέρι της Δευτέρας (4/11) και στο επεισόδιο σκοτώθηκαν 13 δράστες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους μέσω X.
Σύμφωνα με τον υπουργό Χάρφους, άλλα τέσσερα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ απελευθερώθηκαν εννέα πολίτες που είχαν απαχθεί.
Στην πολιτεία Σιναλόα μαίνεται τον τελευταίο χρόνο σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών κι οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάκτηση του ελέγχου της κατάστασης.
