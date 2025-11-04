Eκλογές στη Νέα Υόρκη: Μαμντάνι vs Koυόμο δίνουν μάχη για το «Μεγάλο Μήλο»

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν το 2026, ωστόσο σήμερα (4/11) οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ, σε μία δύσκολη αναμέτρηση μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Οι ψηφοφόροι στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Βιρτζίνια αλλά και την Καλιφόρνια θα ψηφίσουν για έναν δήμαρχο, δύο κυβερνήτες και ένα μέτρο αναδιανομής περιφερειών, αναμετρήσεις που θα μετατραπούν σε πρώιμες δοκιμασίες πολιτικών στρατηγικών για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωαη του Κογκρέσου.

Η εκλογική αναμέτρηση για την δημαρχία της Νέας Υόρκης θεωρείται η πιο σημαντική μάχη, καθώς η πόλη είναι η οικονομική πρωτεύουσα του έθνους και οι αποφάσεις των ηγετών της συχνά επηρεάζουν τον εθνικό πολιτικό διάλογο, τουλάχιστον για το τοπικά κυρίαρχο Δημοκρατικό Κόμμα. Η κούρσα αναμένεται έντονη, με διαφορετικά κοινά και προτεραιότητες να συγκρούονται, καθώς κάθε ένας από τους τρεις υποψηφίους συγκεντρώνει πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Τη δημαρχία της Νέας Υόρκης διεκδικούν ο 34χρονος «Δημοκρατικός Σοσιαλιστής» Ζόραν Μαμντάνι που θεωρείται και το φαβορί, ο πρώην κυβερνήτης των Δημοκρατικών Άντριου Κουόμο, γόνος γνωστής πολιτικής δυναστείας που κατεβαίνει ως υποψήφιος και ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίβα.

Ο Μαμντάνι νίκησε εύκολα τον Κουόμο στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών νωρίτερα φέτος, αλλά ο Κουόμο είδε μια ευκαιρία να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος. Εξακολουθεί να υστερεί στις δημοσκοπήσεις, καθώς προσπαθεί να εδραιώσει την υποψηφιότητά του με δεκαετίες εμπειρίας, ενώ παρουσιάζει τον 34χρονο Μαμντάνι ως άπειρο και επιεική απέναντι στο έγκλημα.

Ο γερουσιαστής Bernie Sanders, αριστερά, ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Zόραν Μαμντάνι, στο κέντρο, και η βουλευτής Aλεξάνδρια Οκάσιο Ορτεζ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νέα Υόρκη AP/Heather Khalifa

Ο Μαμντάνι από την πλευρά του έχει ζητήσει την αποχρηματοδότηση της αστυνομίας στο παρελθόν, αλλά διεξάγει την καμπάνια του υποσχόμενος να «ρίξει» τις τιμές και να κάνει πιο ανθρώπινη την καθημερινότητα για τους πολλούς στην πιο ακριβή πόλη των ΗΠΑ. Οι εκκλήσεις του για φθηνότερες κατοικίες και δωρεάν λεωφορεία έχουν βρει απήχηση στους νεότερους και πιο προοδευτικούς Νεοϋορκέζους. Ο μοναδικός υποψήφιος που κατέβηκε ως Δημοκρατικός κέρδισε επίσης την υποστήριξη του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις, της κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ και άλλων εξέχοντων προοδευτικών.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην κούρσα για τη Νέα Υόρκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα αποσύρει ομοσπονδιακά κονδύλια σε περίπτωση εκλογής του Μαμντάνι. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικρίνει τον Κουόμο στο παρελθόν, σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι αν η επιλογή είναι μεταξύ ενός κακού Δημοκρατικού και ενός κομμουνιστή, τον οποίο αποκαλεί Μαμντάνι, θέλει να κερδίσει ο κακός Δημοκρατικός, στηρίζοντας έστω και απρόθυμα τον Κουόμο. Η Νέα Υόρκη έχει σημειώσει σημαντική προσέλευση στις πρόωρες εκλογές με σχεδόν 750.000 ψηφοδέλτια πριν από την ημέρα των εκλογών. Αυτό επιβεβαιώνει ότι πολλοί στη Νέα Υόρκη και σε όλη τη χώρα το θεωρούν αυτό ως ένα σημαντικό σημείο καμπής στην ιστορία της μεγαλύτερης πόλης του έθνους

Μαμντάνι: Ο πρώτος Μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχος αν εκλεγεί

Ο Ζόραν Μαμντάνι, με καταγωγή από την Ουγκάντα και την Ινδία, υπηρετεί ως μέλος του Πολιτειακού Κογκρέσου της Νέας Υόρκης και αυτοπροσδιορίζεται ως Δημοκρατικός Σοσιαλιστής. Η ατζέντα του περιλαμβάνει πάγωμα ενοικίων, δωρεάν μεταφορές, δωρεάν παιδική φροντίδα, δημόσια παντοπωλεία και επενδύσεις σε κατοικίες χαμηλού κόστους. «Αυτή είναι μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους της ζει σε συνθήκες φτώχειας, μια πόλη όπου 500.000 παιδιά κοιμούνται πεινασμένα κάθε βράδυ», δήλωσε στο BBC. «Και τελικά, είναι μια πόλη που κινδυνεύει να χάσει αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή». Έχει μεγάλη απήχηση στους νεαρούς και προοδευτικούς ψηφοφόρους, οι ριζοσπαστικές του προτάσεις ωστόσο έχουν χαρακτηριστεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους ως μη ρεαλιστικές, ενώ το προοδευτικό προφίλ του μπορεί να απωθήσει μετριοπαθείς ψηφοφόρους και κυρίως τους πιο παραδοσιακούς στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος.

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Ο προοδευτικός εκπρόσωπος της γενιάς των millenial, ο οποίος αν εκλεγεί θα γίνει ο πρώτος Μουσουλμάνος και Νοτιοασιάτης δήμαρχος της πόλης, μιλάει για τις ρίζες του σε μια ποικιλόμορφη πόλη. Έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο καμπάνιας εξ ολοκλήρου στα Ουρντού και έχει αναμειχθεί με αποσπάσματα ταινιών Bollywood. Σε ένα άλλο εμφανίζεται να μιλάει ισπανικά. Ο Μαμντάνι και η σύζυγός του, η 27χρονη καλλιτέχνης από τη Συρία Ράμα Ντουβάτζι, με έδρα το Μπρούκλιν, γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge.

Ο Μαμντάνι με τη σύζυγο του AP

Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ. Ο Μαμντάνι παρουσιάζεται ως υποψήφιος του λαού. «Καθώς η ζωή έπαιρνε τις αναπόφευκτες στροφές της, με παρακάμψεις στον κινηματογράφο, τη ραπ και τη συγγραφή», αναφέρει το προφίλ του στη βουλή της πολιτείας, «ήταν πάντα η κινητοποίηση που διασφάλιζε ότι τα γεγονότα του κόσμου μας δεν θα τον οδηγούσαν στην απελπισία, αλλά στη δράση».

Πριν εισέλθει στην πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας ιδιοκτήτες σπιτιών χαμηλού εισοδήματος στο Κουίνς να καταπολεμήσουν την πιθανότητα έξωσης. Έχει επίσης κάνει την μουσουλμανική του πίστη ορατό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Επισκεπτόταν τακτικά τζαμιά και κυκλοφόρησε ένα βίντεο εκστρατείας στα Ουρντού σχετικά με την κρίση κόστους ζωής της πόλης. «Γνωρίζουμε ότι το να εκφράζεσαι δημόσια ως Μουσουλμάνος σημαίνει επίσης να θυσιάζεις την ασφάλεια που μερικές φορές μπορούμε να βρούμε στις σκιές», είπε σε μια συγκέντρωση την άνοιξη.

Η ισχυρή υποστήριξη του Μαμντάνι προς τους Παλαιστίνιους και η έντονη κριτική του προς το Ισραήλ ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες του μεγαλύτερου μέρους του Δημοκρατικού κατεστημένου. Ο βουλευτής κατέθεσε νομοσχέδιο για τον τερματισμό του καθεστώτος απαλλαγής από φόρους των φιλανθρωπικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης που έχουν δεσμούς με ισραηλινούς οικισμούς, οι οποίοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης δηλώσει ότι θεωρεί πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ότι είναι ένα κράτος απαρτχάιντ και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για γενοκτονία και απαρτχάιντ.

Στην προεκλογική του εκστρατεία, παρουσίασε το όραμά του με διάφορα επικοινωνιακά τρικ και viral χειρονομίες. Βούτηξε στον Ατλαντικό για να δραματοποιήσει το πάγωμα των ενοικίων και έσπασε τη νηστεία του Ραμαζανιού σε ένα τρένο του μετρό με ένα μπουρίτο για να υπογραμμίσει την επισιτιστική ανασφάλεια. Μέρες πριν από τις προκριματικές εκλογές, περπάτησε σε όλο το Μανχάταν, σταματώντας για selfies με τους ψηφοφόρους. Ενώ επιμένει ότι μπορεί να κάνει την πόλη πιο προσιτή, οι επικριτές του αμφισβητούν τις φιλόδοξες υποσχέσεις του.

Οι New York Times ενδεικτικά δεν υποστήριξαν κανέναν στις προκριματικές εκλογές για τη δημαρχία της πόλης και επέκριναν γενικά τους υποψηφίους. Η συντακτική τους ομάδα δήλωσε ότι η ατζέντα του Mαμντάνι είναι «μοναδικά ακατάλληλη για τις προκλήσεις της πόλης» και «συχνά αγνοεί τους αναπόφευκτους συμβιβασμούς της διακυβέρνησης». Το πάγωμα των ενοικίων θα περιορίσει την προσφορά κατοικιών, δήλωσε το συμβούλιο. Ο Κουόμο και άλλοι παρουσιάζουν τον Μαμντάνι ως έπειρο και υπερβολικά ριζοσπαστικό για μια πόλη με προϋπολογισμό 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πάνω από 300.000 δημοτικούς υπαλλήλους.

Άντριου Κουόμο

Ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, παραιτήθηκε το 2021 μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, γεγονός που θα μπορούσε να επισκιάσει την πιθανή επιστροφή του. Μια αναφορά διαπίστωσε ότι παρενόχλησε 11 γυναίκες, πολλές από τις οποίες ήταν νυν ή πρώην υπάλληλοί του. Σε μια κατηγορία, η Λίντσεϊ Μπόιλαν, πρώην βοηθός, κατηγόρησε τον Κουόμο για χρόνια παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής φιλίας και της πίεσης να παίξει μαζί του...στριπ πόκερ.

Το 2025 αποφάσισε να διεκδικήσει τη δημαρχία, αρχικά ως μέλος του Δημοκρατικού κόμματος, αλλά μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές διαδικασία συνέχισε ως ανεξάρτητος μέσω του κόμματος «Fight and Deliver». Θεωρείται εξαιρετικά έμπειρος πολιτικός με αναγνωρισιμότητα. Έχει την υποστήριξη από παραδοσιακά οικονομικά συμφέροντα. Ωστόσο, τα σκάνδαλα και η παραίτηση του θεωρούνται η «Αχίλλειος πτέρνα» του, ενώ η απόφαση να συνεχίσει ως ανεξάρτητος εγείρει κίνδυνο διάσπασης ψήφων.

Ο Άντριου Μαρκ Κουόμο γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1957. Είναι γιος του πρώην κυβερνήτη Μάριο Κουόμο. Η πολιτική καριέρα του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν διαχειρίστηκε την εκστρατεία του πατέρα του για κυβερνήτη. Αργότερα ανέλαβε διάφορες θέσεις στο δημόσιο τομέα, μεταξύ άλλων ως πρόεδρος της Επιτροπής Αστέγων της Νέας Υόρκης και Υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ υπό τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Το 2006, εξελέγη Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης και το 2010, κέρδισε τη θέση του κυβερνήτη, υπηρετώντας τρεις θητείες πριν παραιτηθεί.

O Άντριου Κουόμο

Γέννημα θρέμμα του Κουίνς, είναι ένα από τα πέντε παιδιά μιας εξέχουσας ιταλικής πολιτικής οικογένειας από τη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας του, Μάριο Κουόμο, ήταν ο 52ος κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, έχοντας επίσης διατελέσει αναπληρωτής κυβερνήτης της Νέας Υόρκης από το 1979 έως το 1982 και υπουργός Εξωτερικών της Νέας Υόρκης από το 1975 έως το 1978. Η μητέρα του, Ματίλντα, ήταν υπέρμαχος για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών.

Ο αδελφός του, Κρις Κουόμο, είναι πρώην δημοσιογράφος του CNN και νυν παρουσιαστής του NewsNation. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο Άντριου απέκτησε το παρατσούκλι «Love Gov» (Κυβερνήτης Αγάπη) ως απάντηση στην ηγεσία των προσπαθειών της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στην υποκρισία του σε ζωντανή τηλεόραση με τον Κρις. Η μεγαλύτερη αδερφή του, Μάργκαρετ Κουόμο, είναι μια διακεκριμένη ακτινολόγος. Πρώην σύζυγός του είναι η Κέρι Κένεντι, το έβδομο παιδί του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι με την οποία απέκτησε τρεις κόρες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως κυβερνήτης, ο Κουόμο θέσπισε αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις: Ψήφισε νομοθεσία για τη νομιμοποίηση τόσο της ιατρικής όσο και της ψυχαγωγικής κάνναβης, θέσπισε τον Νόμο NY SAFE, έναν από τους αυστηρότερους νόμους για τον έλεγχο των όπλων στις ΗΠΑ. Επέβλεψε μεγάλα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της Γέφυρας του Κυβερνήτη Μάριο Κουόμο, του μετρό της Δεύτερης Λεωφόρου και της ανακατασκευής του Αεροδρομίου ΛαΓκουάρντια. Πραγματοποίησε την επέκταση του Medicaid στο πλαίσιο του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act) και εισήγαγε άδεια μετ' αποδοχών για οικογενειακούς λόγους και σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 15 δολάρια την ώρα. Τέλος παρόπλισε τον πυρηνικό σταθμό Indian Point, στρεφόμενος προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κέρτις Σλίβα

Ο Κέρτις Σλίβα, ιδρυτής των Guardian Angels, γνωστός για την πολιτική δράση και την εποπτεία γειτονιών της πόλης, είναι ο επίσημος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Η εκστρατεία του εστιάζει στην ασφάλεια και το σύνθημα της «τάξης και του νόμου». Ωστόσο, η Νέα Υόρκη είναι παραδοσιακά Δημοκρατική πόλη και η εκλογή Ρεπουμπλικανού θεωρείται δύσκολη.

O Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κέρτις Σλίβα AP

Επιπλέον, ο Σλίβα δεν διαθέτει επίσημη στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις συζητήσεις γύρω από τη σχέση τους. Το προφίλ του, συνδυάζοντας δράση σε γειτονιές και ρητορική outsider, τον κάνει λιγότερο ελκυστικό σε μετριοπαθείς ή κεντρώους ψηφοφόρους ενώ δεν έχει να επιδείξει εκτεταμένο κυβερνητικό έργο.

Οι άλλες, δευτερεύουσες μάχες

Η κούρσα γα τον κυβερνήτη της Βιρτζίνια θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τα αισθήματα των ψηφοφόρων προς την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώην βουλευτής των ΗΠΑ, Άμπιγκεϊλ Σπάντμπεργκερ, Δημοκρατική, τονίζει το μετριοπαθές ιστορικό της ενώ αντιμετωπίζει την Ρεπουμπλικανή Αντικυβερνήτη Γουίνσομ Έρλ-Σιρς, η οποία απευθύνεται σε συντηρητικούς ψηφοφόρους. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η πολιτεία πρόκειται να εκλέξει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη της.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η Δημοκρατική βουλευτής Μίκι Σέριλ μάχεται με τον Ρεπουμπλικάνο Τζακ Τσιαταρέλι, εστιάζοντας σε ζητήματα προσιτότητας. Αν και οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα στις ψήφους, η αυξανόμενη υποστήριξη προς τον Τραμπ μπορεί να δώσει στους Ρεπουμπλικάνους την ευκαιρία για μια ανατροπή, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αμφίρροπη αναμέτρηση.

Στην Καλιφόρνια τέλος, ένα προτεινόμενο μέτρο στο δημοψήφισμα στοχεύει στην αναδιάρθρωση των περιφερειών του Κογκρέσου προς όφελος των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, ανταποκρινόμενη στην πρόσφατη πίεση του Τραμπ για αλλαγές στις περιφέρειες φιλικές προς τους Ρεπουμπλικάνους στο Τέξας. Η ανακατανομή των περιφερειών συνήθως γίνεται μετά την εθνική απογραφή.