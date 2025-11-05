Λούιβιλ: Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους μεταφορών – Τουλάχιστον 7 νεκροί και 11 τραυματίες

Αεροσκάφος μεταφοράς της UPS συνετρίβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (05/11) αμέσως μετά την απογείωση από το Λούιβιλ, στο Κεντάκι. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία και ακόμη 11 τραυματίστηκαν. Τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο, ενώ, νεκροί θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματος.

Σοκάρει το βίντεο με τη στιγμή της συντριβής:

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Το αεροδρόμιο του Λούιβιλ, που φιλοξενεί το UPS Worldport, έναν παγκόσμιο κόμβο για τις αεροπορικές επιχειρήσεις φορτίου της εταιρείας και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση χειρισμού δεμάτων παγκοσμίως, αναμενόταν να ανοίξει ξανά το πρωί της Τετάρτης.

Δύο διάδρομοι ήταν καλυμμένοι με συντρίμμια από τη συντριβή.

Σε ειδοποίηση υπηρεσίας το βράδυ της Τρίτης, η UPS ανέφερε ότι τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης για αεροπορικά και διεθνή δέματα «μπορεί να επηρεαστούν» λόγω της διακοπής.

«Φυσικά, έχουν ληφθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί ότι τα δέματα θα φτάσουν στους τελικούς προορισμούς τους όσο ταχύτερα το επιτρέψουν οι συνθήκες», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Το τριμηχανικό αεροσκάφος ήταν εφοδιασμένο για πτήση οκτώμιση ωρών προς τη Χονολουλού.

Ο Δήμαρχος του Λούιβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, ανέφερε αργά το βράδυ ότι τέσσερις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στο έδαφος, ενώ 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ξεχωριστά, ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσερ, επεσήμανε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών είναι τουλάχιστον επτά και αναμένεται να αυξηθεί. Κάποιοι επιζώντες υπέστησαν «πολύ σοβαρούς» τραυματισμούς, όπως τόνισε.

Ήταν το πρώτο αεροσκάφος φορτίου της UPS που συντρίβεται από τον Αύγουστο του 2013, όταν ένα αεροσκάφος Airbus κατέπεσε κατά την προσέγγιση προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, Αλαμπάμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα δύο μέλη του πληρώματος.