Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Ο νέος Δήμαρχος Νέας Υόρκης με την μητέρα του λίγο μετά τη νίκη του

Τι σημαίνει για τον κόσμο η νίκη του Ζοράν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης, της πρωτεύουσας της «παγκόσμιας χρηματοοικονομικής σκηνής»;

Ο έμπειρος βετεράνος δημοσιογράφος Prakash Nanda των EurAsian Times δίνει την δική του απάντηση.

Τι σημαίνει η εκλογή Μαμντάνι για τις μουσουλμανικές κοινότητες

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ο Μαμντάνι θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αν και οι ΗΠΑ είναι ουσιαστικά μια χώρα μεταναστών, ο Μαμντάνι είναι ίσως ο νεότερος μετανάστης που εκλέγεται επικεφαλής της πλουσιότερης πόλης της χώρας. Ωστόσο, το γεγονός ότι παρουσίασε έντονα τον εαυτό του ως μουσουλμάνο που αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μουσουλμάνων σε μια δυτική χώρα που κυριαρχείται από λευκούς χριστιανούς, θα ενθαρρύνει όσους προσφέρουν παρόμοια ελπίδα και πολιτική φωνή στις μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη και σε άλλες παγκόσμιες πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με τον Prakash Nanda αυτό είναι σίγουρα μια καλή και ενθαρρυντική είδηση για τους μουσουλμάνους μετανάστες στην Ευρώπη, όπου η αντιμεταναστευτική πολιτική έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό χαρακτηριστικό.

Muslim New Yorkers celebrate following the news of the projected victory of Zohran Mamdani.



Mamdani will be NYC's first ever Muslim mayor.



Demographics are destiny. pic.twitter.com/k9pCrIQvll

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2025



Στη συνέχεια ο αρθρογράφος αναφέρει:

Ο Μαμντάνι μίλησε για τη μουσουλμανική του ταυτότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Η προσέγγισή του έχει δικαιολογηθεί από τους υποστηρικτές του ως «μια χαρακτηριστική μουσουλμανική προσέγγιση του δημοκρατικού σοσιαλισμού... η διατύπωση μιας κατανόησης του μουσουλμανισμού που συνδέεται με την περιθωριοποίηση, το να μην είσαι ορατός».

Με αυτή την έννοια, ο Μαμντάνι απέδειξε ότι δεν υπάρχει κακό να είσαι αριστερός στην πολιτική και ταυτόχρονα να μιλάς για την πίστη και τις θρησκευτικές σου πεποιθήσεις.

Τι σημαίνει η εκλογή του σε οικονομικό πλαίσιο

Δεύτερον, με την υπόσχεσή του να είναι ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής δήμαρχος της οικονομικής πρωτεύουσας του κόσμου, ο Μαμντάνι προκάλεσε ανησυχία στη Wall Street και στους διεθνείς επιχειρηματικούς κύκλους. Υπάρχουν πλέον εύλογες ανησυχίες για πιθανή νέα φορολογική επιβάρυνση στους πλούσιους, κάτι που θα επηρεάσει σύμφωνα με τον ειδικό αναλυτή και τη μελλοντική επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα της πόλης.

Στοίχημα η «προσιτή Νέα Υόρκη» και παράδειγμα για άλλους

Η επιτυχία ή η αποτυχία της υπόσχεσής του για μια «προσιτή Νέα Υόρκη» με το πάγωμα των ενοικίων, την παροχή δωρεάν μετακινήσεων με τα αστικά λεωφορεία, την εξασφάλιση δωρεάν παιδικής φροντίδας για κάθε Νεοϋορκέζο ηλικίας από έξι εβδομάδων έως πέντε ετών και τη δημιουργία δημοτικών παντοπωλείων για την καταπολέμηση της αύξησης του κόστους των τροφίμων θα παρακολουθηθεί στενά από άλλες παγκόσμιες πόλεις που εξετάζουν παρόμοιες πρακτικές.

Αυτό, με τη σειρά του, πιθανότατα θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις προοδευτικές ή αριστερές πτέρυγες των λεγόμενων φιλελεύθερων κομμάτων σε όλο τον κόσμο. Θα αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για τον καπιταλισμό έναντι του σοσιαλισμού, σύμφωνα με τον Prakash Nanda ο οποίος θέτει και το παρακάτω ερώτημα:

Θα διατηρηθεί ο καπιταλισμός όταν η πολιτική οικονομία του Ζοράν Μαμντάνι αφαιρεί τον πλούτο από όσους τον έχουν κερδίσει και τον δίνει σε όσους δεν τον έχουν, ή αναγκάζει τους ανθρώπους να ξοδεύουν τα χρήματά τους με τρόπους που δεν επιθυμούν; Η απάντηση θα είναι περιζήτητη.

Ο αντίκτυπος στο Δημοκρατικό Κόμμα και στην αμερικανική εβραϊκή κοινότητα

Τρίτον, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του Prakash Nanda, το γεγονός ότι ο Μαμντάνι πέτυχε παρά την έντονη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και την κριτική στάση του απέναντι στις πολιτικές του Ισραήλ αντιπροσωπεύει μια γενεαλογική αλλαγή όχι μόνο στο Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και μεταξύ των Αμερικανών Εβραίων. Και αυτό ενώ η πόλη της Νέας Υόρκης έχει 1,6 εκατομμύρια Εβραίους κατοίκους.

Η νίκη του σηματοδοτεί μια πιθανή διάβρωση της προηγουμένως ισχυρής, δικομματικής προ-ισραηλινής συναίνεσης στην αμερικανική αστική πολιτική, μια τάση που παρακολουθείται στενά από ισραηλινούς αξιωματούχους και την παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα, καθώς και από υποστηρικτές της Παλαιστίνης σε όλο τον κόσμο.

Στην πραγματικότητα, ο υπουργός της διασποράς του Ισραήλ, Amichai Chikli, έγραψε στο X αμέσως μετά τη νίκη του Μαμντάνι ότι οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης πρέπει τώρα να φύγουν για το Ισραήλ. Ο υπουργός ισχυρίζεται ότι «η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, ειδικά για την εβραϊκή κοινότητά της. Η πόλη βαδίζει με ανοιχτά μάτια προς την άβυσσο στην οποία έχει ήδη βυθιστεί το Λονδίνο... Είναι άσκοπο να χάνουμε λόγια ισχυριζόμενοι ότι όλα θα πάνε καλά. Τίποτα δεν θα πάει καλά σε αυτή την πόλη».

Ο Chikli έκλεισε τη δήλωσή του λέγοντας ότι καλεί «τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να σκεφτούν σοβαρά να κάνουν τη Γη του Ισραήλ τη νέα τους πατρίδα».

Παρεμπιπτόντως, ο Μαμντάνι έχει εκφραστεί αρκετά ανοιχτά όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλώντας το Ισραήλ κράτος απαρτχάιντ. Έχει υποστηρίξει το «κίνημα μποϊκοτάζ, αποεπένδυσης και κυρώσεων». Ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι το Ισραήλ έχει «δικαίωμα να υπάρχει», αλλά όχι ως εβραϊκό κράτος. Ποτέ δεν έχει απαντήσει άμεσα στο ερώτημα αν το Ισραήλ πρέπει να είναι εβραϊκό κράτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται ο αρθρογράφος, το μόνο που είπε σε έναν δημοσιογράφο τον Ιούνιο ήταν: «Δεν νιώθω άνετα να υποστηρίζω οποιοδήποτε κράτος έχει ιεραρχία ιθαγένειας με βάση τη θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο... Η ισότητα πρέπει να είναι κατοχυρωμένη σε κάθε χώρα του κόσμου. Αυτή είναι η πεποίθησή μου».

Είχε υποσχεθεί ότι, αν εκλεγεί, θα διαλύσει ένα συμβούλιο που δημιουργήθηκε από τον σημερινό δήμαρχο Έρικ Άνταμς για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το 2023, προώθησε επίσης το «Not On Our Dime Act», το οποίο θα απαγόρευε στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της Νέας Υόρκης να υποστηρίζουν ομάδες που εμπλέκονται σε οικισμούς της Δυτικής Όχθης. Το γεγονός ότι δεν νομοθετήθηκε με επιτυχία είναι ένα άλλο θέμα. Είχε επίσης καλέσει σε μποϊκοτάζ των ισραηλινών ακαδημαϊκών με βάση την εθνική τους καταγωγή.

Είναι σημαντικό ότι, αμέσως μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι θρηνούσε τον θάνατο των Ισραηλινών, αλλά δεν ανέφερε τη Χαμάς στην δήλωσή του. Αντ' αυτού, έστρεψε την προσοχή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την κήρυξη πολέμου κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, προσθέτοντας ότι «ο δρόμος προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη μπορεί να ξεκινήσει μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την κατάργηση του απαρτχάιντ».

Στην πραγματικότητα, ο Μαμντάνι έχει επίσης δηλώσει ότι θα συνελάμβανε τον Νετανιάχου αν ο πρωθυπουργός εισέρχονταν στη Νέα Υόρκη, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ωστόσο, αν με τέτοιες απόψεις για το Ισραήλ, ο Μαμντάνι κέρδισε στη Νέα Υόρκη, που μέχρι τώρα θεωρούνταν προπύργιο των Αμερικανών Εβραίων, αυτό στέλνει δυσοίωνα μηνύματα στο Ισραήλ όσον αφορά την παραδοσιακή βάση υποστήριξής του στις ΗΠΑ, υποστηρίζει ο αρθρογράφος.





Διαβάστε επίσης