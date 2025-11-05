Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη 2χρονη κόρη του να πεθάνει στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδι

Νεκρός είναι ο Christopher Scholtes, ο πατέρας, ο οποίος, τον Ιούλιο του 2024 άφησε τη δύο ετών κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο, στην Αριζόνα ενώ έξω επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό της, κάτι που ανακάλυψε ώρες αργότερα, επειδή ήταν μέσα στο σπίτι παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, πίνοντας μπίρες και βλέποντας ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

Ο θάνατός του διερευνάται από την αστυνομία του Φοίνιξ ως αυτοκτονία, ανέφερε η AZFamily.

Επρόκειτο να παρουσιαστεί στη φυλακή, αλλά δεν έφτασε ποτέ στην ακρόαση όπου είχε προγραμματιστεί για να τεθεί υπό κράτηση.

Ο Scholtes ομολόγησε την ενοχή του τον Οκτώβριο για φόνο δεύτερου βαθμού και αναμενόταν να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως και 30 ετών αυτόν τον μήνα, αλλά επρόκειτο να παρουσιαστεί στη φυλακή πριν από την επίσημη έκδοση της ποινής.

Ισχυρίστηκε ότι άφησε το μικρό παιδί στο αυτοκίνητο για 30 λεπτά με ανοιχτό κλιματισμό επειδή κοιμόταν, αλλά τα δικαστικά αρχεία αργότερα αποκάλυψαν ότι άφησε το κοριτσάκι στο αυτοκίνητο για τρεις ώρες – και μάλιστα παραδέχτηκε ότι γνώριζε ότι το αυτοκίνητο θα έκλεινε αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

Το κοριτσάκι βρέθηκε όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, ενώ διαπιστώθηκε ότι η σύζυγός του, τον είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν να μην αφήνει τα παιδιά στο αυτοκίνητο.

Οι μεγαλύτερες κόρες του, από προηγούμενο γάμο, είπαν μάλιστα στους ερευνητές ότι μερικές φορές τις άφηνε στο αυτοκίνητο και τις ξεχνούσε αφού αποσπούσε την προσοχή του από τα βιντεοπαιχνίδια του.

Η μεγαλύτερη κόρη του, η οποία θα γίνει 18 ετών αργότερα αυτόν τον μήνα, τον μήνυσε την περασμένη εβδομάδα για συναισθηματική αδιαφορία.