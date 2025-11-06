ΗΠΑ: «Ψαλιδίζονται» πτήσεις σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω shutdown

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε χθες ότι θα διατάξει μείωση 10% των πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς το λουκέτο στην κυβέρνηση έφτασε στο ρεκόρ της 36ης ημέρας. Το σχέδιο ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να κάνουν σημαντικές μειώσεις στις πτήσεις σε μόλις 36 ώρες και οι επιβάτες κατέκλυσαν τις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών των αεροπορικών εταιρειών με ανησυχίες για τα αεροπορικά ταξίδια τις επόμενες ημέρες.

Ο Ντάφι δήλωσε ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να αντιστραφούν εάν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να «ανοίξουν» ξανά την κυβέρνηση. Το shutdown το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών να εργάζονται άμισθοι.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσπαθήσει να εντείνει την πίεση στους Δημοκρατικούς να τερματίσουν το «λουκέτο» και τονίζει διαρκώς το χάος στην αεροπορία για να τους αναγκάσει να ψηφίσουν υπέρ της επαναλειτουργίας της κυβέρνησης. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ευθύνονται για την άρνησή τους να διαπραγματευτούν βασικές επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης. Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει από τότε που ξεκίνησε το shutdown λόγω των εκτεταμένων ελλείψεων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες έχουν ήδη επηρεαστεί.

«Ελέγξαμε ενστικτωδώς ποια είναι η δουλειά μας», δήλωσε ο Nτάφι στους δημοσιογράφους, επικαλούμενος μια εμπιστευτική αξιολόγηση ασφαλείας για τον αντίκτυπο του shutdown στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η οποία εγείρει ανησυχίες για την απόδοσή τους. «Η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε τις δύσκολες αποφάσεις για να συνεχίσουμε να διατηρούμε τον εναέριο χώρο ασφαλή».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με μεγάλους αμερικανικούς αερομεταφορείς, η FAA δήλωσε ότι οι μειώσεις χωρητικότητας στα αεροδρόμια θα ξεκινήσουν από 4%, θα αυξηθούν στο 5% το Σάββατο και στο 6% την Κυριακή, πριν φτάσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν πηγές του κλάδου στο Reuters. Η FAA σχεδιάζει επίσης να εξαιρέσει τις διεθνείς πτήσεις από τις περικοπές.

Ενώ η κυβέρνηση δεν κατονόμασε τα 40 αεροδρόμια που επηρεάζονται, οι περικοπές αναμενόταν να πλήξουν τα 30 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, ανάμεσά τους εκείνα που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, το Σικάγο, την Ατλάντα, το Λος Άντζελες και το Ντάλας. Αυτό θα μείωνε έως και 1.800 πτήσεις και πάνω από 268.000 αεροπορικές θέσεις, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορίας Cirium.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αποσυμφόρηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Η FAA έχει περίπου 3.500 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πληρούν τα στοχευμένα επίπεδα προσωπικού και πολλοί εργάζονταν υποχρεωτικές υπερωρίες και εξαήμερες εβδομάδες ακόμη και πριν από το λουκέτο. Η FAA προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερους περιορισμούς πτήσεων μετά την Παρασκευή εάν προκύψουν περαιτέρω προβλήματα εναέριας κυκλοφορίας.

Ο Σύνδεσμος Αεροσυνοδών-CWA, ο οποίος εκπροσωπεί 55.000 αεροσυνοδούς σε 20 αεροπορικές εταιρείες, χαρακτήρισε το κλείσιμο «σκληρή επίθεση σε όλους τους Αμερικανούς». «Η ψευδής αφήγηση ότι αυτό το λουκέτο είναι μια επιλογή είτε πληρωμής των ομοσπονδιακών εργαζομένων είτε προστασίας της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης είναι εξωφρενική όταν και οι δύο κρίσεις δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους ανθρώπους που μπορούν να τις διορθώσουν», δήλωσε η πρόεδρός της, Σάρα Νέλσον.

H ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει κλείσει» καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε αντιπαράθεση στο Κογκρέσο σχετικά με ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης. Οι Δημοκρατικοί έχουν επιμείνει ότι δεν θα εγκρίνουν ένα σχέδιο που δεν επεκτείνει τις επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι το έχουν απορρίψει. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να εντείνουν την πίεση στους Δημοκρατικούς αυξάνοντας τις πιέσεις που αισθάνονται οι μέσοι Αμερικανοί από το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Το shutdown το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, άφησε πολλούς Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος χωρίς επισιτιστική βοήθεια, έκλεισε πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και οδήγησε στην άνευ αποδοχών περίπου 750.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Ο Ντάφι είχε προειδοποιήσει την Τρίτη ότι εάν το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχιστεί για άλλη μια εβδομάδα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μαζικό χάος» και να τον αναγκάσει να κλείσει μέρος του εθνικού εναέριου χώρου στην εναέρια κυκλοφορία.







