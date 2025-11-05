ΗΠΑ: 36 ημέρες shutdown στην κυβέρνηση - Το μεγαλύτερο «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας

Το Μνημείο Λίνκολν, το Μνημείο Ουάσιγκτον και το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025.

Το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ εισήλθε στην 36η ημέρα του, καθιστώντας την τη μακροβιότερη περίοδο διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας.

Το shutdown, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, προκλήθηκε από την αδυναμία του Κογκρέσου να συμφωνήσει σε μια νέα συμφωνία χρηματοδότησης και έχει αφήσει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους απλήρωτους και εκατομμύρια Αμερικανούς χωρίς βασικές υπηρεσίες.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί παραμένουν σε αδιέξοδο για εβδομάδες χωρίς κανένα σημάδι συμβιβασμού, αν και αρχίζουν να εμφανίζονται κάποιες αμυδρές ελπίδες, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Τζον Θιούν, ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, δήλωσε ότι το «ένστικτό» του του λέει ότι μια πιθανή λύση μπορεί να είναι πλέον ορατή στον ορίζοντα. «Απλά πιστεύω, με βάση το ένστικτό μου για το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, ότι πλησιάζουμε σε μια λύση», δήλωσε ο Θιούν.

Το μεγαλύτερο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2019 και διήρκεσε 35 ημέρες.

Οι επιπτώσεις του shutdown στους απλούς Αμερικανούς πολίτες

Στις εβδομάδες που έχουν περάσει από την έναρξη του shutdown, οι επιπτώσεις στους απλούς Αμερικανούς πολίτες είναι ιδιαίτερα εμφανείς.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν έχουν λάβει τους μισθούς τους, ενώ οι φόβοι για τις επιπτώσεις των αεροπορικών μετακινήσεων σε όλες τις ΗΠΑ αυξάνονται, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό των αεροδρομίων εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Την Τρίτη, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένες περιοχές του εναέριου χώρου των ΗΠΑ ενδέχεται να κλείσουν εάν συνεχιστεί το shutdown. Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι, εργάζονται χωρίς αμοιβή λόγω της διακοπής λειτουργίας.

«Αν μετακινηθούμε σε μια εβδομάδα από σήμερα, Δημοκρατικοί, θα δείτε μαζικό χάος», είπε ο Ντάφι. «Θα δείτε μαζικές καθυστερήσεις πτήσεων. Θα δείτε μαζικές ακυρώσεις και μπορεί να μας δείτε να κλείνουμε ορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου, επειδή απλά δεν μπορούμε να τον διαχειριστούμε, καθώς δεν έχουμε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας».

Οι επιπτώσεις έχουν γίνει αισθητές και στους Αμερικανούς πολίτες που λαμβάνουν χαμηλό εισόδημα και που εξαρτώνται από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Ένας στους οκτώ ανθρώπους στις ΗΠΑ εξαρτάται από την επισιτιστική βοήθεια του Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP), αλλά μόνο ένα μέρος αυτής της βοήθειας καταβάλλεται αυτό το μήνα λόγω της λήξης της χρηματοδότησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι δεν θα δοθούν επιδόματα Snap τον Νοέμβριο, αλλά ένα αμερικανικό δικαστήριο διέταξε να χρησιμοποιηθούν επιδόματα έκτακτης ανάγκης για να δοθεί κάποια βοήθεια στους ανθρώπους.

Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε ότι ενδέχεται να μην υπακούσει την απόφαση.

«[Τα επιδόματα Snap] θα δοθούν μόνο όταν οι ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί ανοίξουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορούν εύκολα να κάνουν, και όχι πριν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει την εντολή του δικαστηρίου.

Τα μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ έχουν ψηφίσει πάνω από δώδεκα φορές το ίδιο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με σκοπό την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, χωρίς αποτέλεσμα. Την Τρίτη προσπάθησαν ξανά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Σεπτέμβριο.

Οι Δημοκρατικοί έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να υποστηρίξουν το βραχυπρόθεσμο μέτρο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι Ρεπουμπλικανοί συμφωνήσουν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν αντισταθεί, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι κρατούν την κυβέρνηση «όμηρο» για μη σχετικές πολιτικές προτεραιότητες.

«Εάν βρεθεί λύση, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ψηφίσουν τη νέα νομοθεσία, επειδή το αρχικό νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων ισχύει μόνο μέχρι τις 21 Νοεμβρίου - μια ημερομηνία που πλησιάζει γρήγορα και δεν έχει πλέον νόημα», είπε ο Θιουν.

«Εάν δεν αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πρόοδο ή κάποια ένδειξη προόδου τουλάχιστον μέχρι τα μέσα αυτής της εβδομάδας, είναι δύσκολο να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε οτιδήποτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας», δήλωσε ο Θιούν στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο την Τρίτη. «Και νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος εδώ, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάτι που θα μπορούσαμε να στείλουμε πίσω στη Βουλή και που θα άνοιγε την κυβέρνηση».

Σύμφωνα με το BBC, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε συμφωνία, πριν από τις 27 Νοεμβρίου.

