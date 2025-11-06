Στην επίσκεψη της Τζολί στην Ουκρανία, ο οδηγός της στρατολογήθηκε από το Κίεβο, γράφει το Politico!

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη της ηθοποιού και ανθρωπιστικής ακτιβίστριας Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία τράβηξε την προσοχή του κόσμου προς τους συνοδούς της, καθώς πολλές πηγές ισχυρίζονται ότι ένα μέλος της συνοδείας της στρατολογήθηκε απροσδόκητα στον ουκρανικό στρατό, όπως αναφέρει το Politico.

Η 50χρονη σταρ του Χόλιγουντ, που ταξίδευε με το Ίδρυμα Legacy of War, επισκέφθηκε την Τρίτη τις πόλεις Χερσώνα και Μικολάιβ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η ηθοποιός επισκέφτηκε την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου το 2022. Παλαιότερα είχε επισκεφτεί την πόλη Λβιβ.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι ένα μέλος της συνοδείας της Αντζελίνα Τζολί είχε ένα «περιστατικό» με τοπικούς στρατολόγους σε ένα σημείο ελέγχου, αλλά ότι οι ουκρανικές Αρχές προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης στο Politico ότι η Τζολί δεν είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να επισκεφθεί τη χώρα και ότι εισήλθε σε αυτήν ως πεζή.

Angelina Jolie receives a commemorative "Kherson" coin as a gift in an actual city of Kherson, Ukraine.



I just want to remind everyone abroad about Russia’s “human safari” in Kherson - they hunt civilians with drones. It’s one of the most dangerous places in Ukraine, and one… pic.twitter.com/UO7TEBK9Pc — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 5, 2025

Από την πλευρά τους, οι Δυνάμεις του Ουκρανικού Στρατού έκαναν μια δήλωση περιγράφοντας λεπτομερώς το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το άτομο που στρατολογήθηκε ήταν ο οδηγός της Τζολί, αλλά αργότερα διέγραψαν τη δήλωσή τους και δήλωσαν στο Politico ότι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Δήλωσαν ωστόσο: «Οι πληροφορίες που διαδίδονται στα μέσα ενημέρωσης είναι παραποιημένες, διεξάγεται έρευνα και όλες οι περιστάσεις διευκρινίζονται».

Το περιφερειακό στρατολογικό γραφείο στο Μικολάιβ επιβεβαίωσε το περιστατικό στο Politico, αναφέροντας ότι ο οδηγός της Τζολί ήταν έφεδρος στρατιωτικός και του δόθηκε εντολή να προσέλθει για στρατιωτική επανεκπαίδευση.

Εκπρόσωπος της Αντζελίνα Τζολί αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα το θέμα.

