Έντονη φημολογία για ρήξη Πούτιν - Λαβρόφ: Η ηχηρή απουσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη G20

O Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απουσίαζε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ αντικαταστάθηκε από επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επερχόμενη G20 στη Νότια Αφρική

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ετοιμάζονται να κάνουν πρόποση σε τελετή παραλαβής διαπιστευτηρίων από ξένους πρέσβεις στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία (2018)

Φουντώνουν οι φήμες για προβλήματα στις σχέσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον υπουργού των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι, οι δύο άνδρες βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, μετά και την αναβολή της Συνόδου κορυφής Ρωσίας - ΗΠΑ στη Βουδαπέστη.

Μετά από την ακύρωση, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Τώρα ο Πούτιν ψάχνει για έναν αποδιοπομπαίο τράγο - και τον βρήκε στο πρόσωπο του Λαβρόφ, γράφουν οι Moscow Times.

Η πρόσφατη απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Κρεμλίνο, του οποίου είναι μόνιμο μέλος, θορύβησε με τη ρωσική Kommersant να αναφέρει πως ήταν «συναινετική», επικαλούμενη μία πηγή.

Ο Λαβρόφ ηγείται του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για περισσότερα από 20 χρόνια και είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πούτιν από τότε που έγινε πρόεδρος στις αρχές της χιλιετίας.

Ο 76χρονος έχασε επίσης την ιδιότητά του ως επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας της G20, η οποία θα ταξιδέψει στη Νότια Αφρική σε μερικές εβδομάδες.

Από το 2022 οπότε και εκδόθηκε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο, δεν έχει παραστεί ο ίδιος σε καμία συνάντηση της G20 και αντ' αυτού έχει στείλει τον Λαβρόφ. Τώρα η επιλογή έπεσε στον αναπληρωτή αρχηγό του προσωπικού του Πούτιν, Μαξίμ Ορέσκιν.

«Άφαντος»

Ο Λαβρόφ δεν έχει εμφανιστεί σε επίσημα πλαίσια από την τηλεφωνική συνάντηση με τον Ρούμπιο. Σύμφωνα με πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν είναι δυσαρεστημένος με την ακυρωθείσα συνάντηση στη Βουδαπέστη.

Το Reuters ανέφερε ότι ο Λαβρόφ ήταν «μαξιμαλιστής» στις απαιτήσεις του κατά τη διάρκεια της συνάντησης και απέρριψε επανειλημμένα την κατάπαυση του πυρός.

«Το να σταματήσει απλώς θα σήμαινε ότι θα ξεχνούσαμε τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης, τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση έχει κατανοήσει ξεκάθαρα από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την εξουσία», δήλωσε ο Λαβρόφ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συνάντηση.

