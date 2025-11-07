F1: Πέθανε ο Αντρέα ντε Άνταμιτς – Το ατύχημα που στιγμάτισε τη ζωή του

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 και πρωταθλητής αγώνων τουρισμού, Αντρέα ντε Άνταμιτς, «άφησε» την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών.

Ο Ιταλός συμμετείχε σε 36 Γκραν Πρι το 1968 και την τετραετία 1970 – 1973, οδηγώντας για τις Ferrari, McLaren, March, Surtees και Brabham.

Το όνομά του συνδέθηκε περισσότερο με την Alfa Romeo, όμως, κυρίως στους αγώνες αντοχής και στα touring cars, καθώς η επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού του 1966 με την Alfa Romeo 1600 GTA ήταν αυτή που τον έκανε να ξεχωρίσει και να «κλειδώσει» μία θέση στη λίστα των κορυφαίων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η καριέρα στη Formula 1 δεν ήταν αυτή που θα δικαιολογούσε το ταλέντο του, καθώς στο Γκραν Πρι της Νότιας Αφρικής του 1968, είχε ένα ατύχημα που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για σχεδόν δύο χρόνια.

Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα στους αγώνες το 1978, έγινε αναλυτής της Formula 1 στην ιταλική τηλεόραση, στο κανάλι του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Αξιοποιώντας την εμπειρία και τον εξαιρετικό λόγο του, ο Αντρέα ντε Άνταμιτς εκπαίδευσε μία ολόκληρη γενιά ανθρώπων να βλέπουν και να κατανοούν τους αγώνες, ενώ, από το 1991 ανέλαβε ρόλο σχολιαστή των αγώνων. Το 1997, επέστρεψε στην εκπομπή του, ονόματι Grand Prix.

Παράλληλα, μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε το 1973, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στην προώθηση της ασφαλούς οδήγησης. Για αυτόν τον λόγο, ίδρυσε το Centro Internazionale Guida Sicura (Διεθνές Κέντρο Ασφαλούς Οδήγησης) το 1990, με την αρωγή της Alfa Romeo. Το κέντρο εστιάζει σε μαθήματα ασφαλούς, προχωρημένης και αθλητικής οδήγησης με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων οδήγησης και της ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια.

Ακόμη, η Scuderia de Adamich SpA, που σχετίζεται με το έργο του, θεωρείται ηγέτης στον τομέα των μαθημάτων ασφαλούς και αθλητικής οδήγησης για πάνω από 30 χρόνια, διοργανώνοντας εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις και δραστηριότητες σχετικές με την αυτοκινητοβιομηχανία σε όλο τον κόσμο, με έδρα την πίστα αγώνων Varano, της οποίας ο ντε Άνταμιτς ήταν ιδιοκτήτης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επέκτεινε την κουλτούρα της οδικής ασφάλειας και της εκπαίδευσης στην οδήγηση σε ένα επαγγελματικό και πρακτικό πλαίσιο.

Η Alfa Romeo T33 του Αντρέα ντε Άνταμιτς στη Ντέιτονα των Ηνωμένων Πολιτειών (04 Φεβρουαρίου 1973). GETTY.

Το ατύχημα που τού άλλαξε τη ζωή, σημειώθηκε στο Γκραν Πρι της Μεγάλης Βρετανίας, το 1973.

Στον 2ο γύρο, ο Τζόντι Σέκτερ της McLaren έχασε τον έλεγχο στη στροφή Woodcote και χτύπησε στον τοίχο της ευθείας των πιτ. Η σκόνη που σηκώθηκε από την περιστροφή του Σέκτερ, προκάλεσε σύγκρουση εννέα αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας. Ο ντε Άνταμιτς ήταν ο πλέον άτυχος, καθώς έσπασε τον αστράγαλό του και παρέμεινε εγκλωβισμένος στο Brabham για πάνω από μισή ώρα.

Αν και ανάρρωσε πλήρως, η ζημιά που υπέστη στο πόδι από το ατύχημα στο Silverstone έθεσε τέλος στην καριέρα στη Formula 1, «ανοίγοντας» την πόρτα σε μία νέα πορεία, μέσω της οποίας προσέφερε για το κοινό καλό.