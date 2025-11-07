Ισόβια σε Ρώσο στρατιώτη για τη δολοφονία Ουκρανού αιχμάλωτου πολέμου

Ουκρανικό δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν Ρώσο στρατιώτη για τη δολοφονία Ουκρανού αιχμάλωτου πολέμου που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024 και τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, σε μια πρωτοφανής απόφαση.

Ο 27χρονος Ντμίτρι Κουρασόφ καταδικάστηκε από δικαστήριο στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, για τη δολοφονία ενός Ουκρανού στρατιώτη που είχε μόλις παραδοθεί.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας, ο Κουράσοφ είχε εκτίσει ποινή σε ρωσική φυλακή για κλοπή στο παρελθόν και τον Νοέμβριο του 2023 αποφυλακίστηκε αφού υπέγραψε σύμβαση με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε αντάλλαγμα για αμνηστία.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Κουρασόφ πυροβόλησε τον Ουκρανό στρατιώτη εξ' επαφής κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στο χωριό Πριούτνε στην περιφέρεια Ζαπορίζια στις 6 Ιανουαρίου 2024.

Ο Ουκρανός στρατιώτης είχε ήδη παραδοθεί κατά τη διάρκεια εκείνης της επίθεσης, αφού είχε εξαντλήσει τα πυρομαχικά του, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Ουκρανός βγήκε από το καταφύγιο του χωρίς όπλο, με τα χέρια ψηλά ως ένδειξη ότι παραδίνεται. Κατόπιν, όμως, αιτήματος του Ρώσου στρατιώτη, ο Ουκρανός γονάτισε και δέχτηκε πυρά από ένα αυτόματο όπλο με αποτέλεσμα να πεθάνει επί τόπου.

?Ukrayna, teslim olan bir askerini infaz eden Rus askeri Dmitry Kurashov’a müebbet hapis cezası verdi.pic.twitter.com/ykhw0UAwgu — Conflict (@ConflictTR) November 6, 2025

Η καταδίκη του Κουρασόφ είναι πρωτοφανής, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ρώσος στρατιώτης φυλακίζεται για τη δολοφονία ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου από την έναρξη του πολέμου.

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι πολλοί Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου έχουν σκοτωθεί από Ρώσους στρατιώτες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει νομικές συνέπειες.

Νωρίτερα φέτος, η Εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι, μέχρι τις 5 Μαΐου, είχαν ξεκινήσει 75 ποινικές έρευνες για 268 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, που υποψιάζεται ότι δολοφονήθηκαν από Ρώσους στρατιώτες.