James Watson: Πέθανε στα 97 o πρωτοπόρος του DNA - Βοήθησε στην ανακάλυψη της διπλής έλικας

Με τον Φράνσις Κρικ, ανακάλυψε από κοινού τη δομή της διπλής έλικας του DNA - Η φήμη του αμαυρώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των απόψεών του

James Watson: Πέθανε στα 97 o πρωτοπόρος του DNA - Βοήθησε στην ανακάλυψη της διπλής έλικας

Ο βραβευμένος με Νόμπελ βιολόγος James Watson μιλά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, στη Μόσχα, Ρωσία, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.  Ο Watson, ο οποίος βραβεύτηκε με το Νόμπελ το 1962 για την ανακάλυψή του στις μελέτες του DNA, δήλωσε ότι θα υποστηρίξει νέους επιστήμονες από τη Ρωσία και την Κίνα. Το μετάλλιο Νόμπελ του, το οποίο πούλησε σε δημοπρασία στον Ρώσο επιχειρηματία Alisher Usmanov πέρυσι, του επιστράφηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του

AP/Ivan Sekretarev
Ο Αμερικανός βιολόγος James Watson, ο οποίος ανακάλυψε τη δομή του DNA, πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Ο λαμπρός αλλά αμφιλεγόμενος επιστήμονας του οποίου η ανακάλυψη της δομής του DNA, του μορίου της κληρονομικότητας το 1953, εγκαινίασε την εποχή της γενετικής και παρείχε τα θεμέλια για την επανάσταση της βιοτεχνολογίας στα τέλη του 20ου αιώνα, πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ξενώνα στο Long Island, όπως ανέφεραν οι New York Times

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το Cold Spring Harbor Laboratory στο Λονγκ Άιλαντ, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με το Reuters, τα τελευταία του χρόνια, η φήμη του Watson αμαυρώθηκε από σχόλια για τη γενετική και τη φυλή που τον οδήγησαν να εξοστρακιστεί από το επιστημονικό κατεστημένο.

Ακόμη και ως νεότερος άνδρας, ήταν γνωστός τόσο για τη γραφή του και για την τρομερή προσωπικότητά του - συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας του να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα ενός άλλου επιστήμονα για να προωθήσει τη δική του καριέρα - όσο και για την επιστήμη του.

Τα απομνημονεύματά του το 1968, «The Double Helix», ήταν μια τολμηρή περιγραφή του πώς αυτός και ο Βρετανός φυσικός Φράνσις Κρικ ήταν οι πρώτοι που προσδιόρισαν το τρισδιάστατο σχήμα του DNA.

Το επίτευγμα κέρδισε για το δίδυμο ένα μερίδιο από το βραβείο Νόμπελ ιατρικής του 1962 και τελικά θα οδηγούσε στη γενετική μηχανική, τη γονιδιακή θεραπεία και άλλα φάρμακα και τεχνολογία που βασίζονται στο DNA.

«Σκληρός Ιρλανδός»

Ο James Dewey Watson γεννήθηκε στο Σικάγο στις 6 Απριλίου 1928 και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο το 1947 με πτυχίο ζωολογίας. Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, όπου επικεντρώθηκε στη γενετική. Το 1951, εντάχθηκε στο Cavendish Lab του Cambridge, όπου γνώρισε τον Crick και ξεκίνησε την αναζήτηση για τη δομική χημεία του DNA. Περιμένοντας να βρεθεί, η διπλή έλικα άνοιξε τις πόρτες στην επανάσταση της γενετικής. Στη δομή που πρότειναν οι Crick και Watson, τα σκαλοπάτια της ελικοειδούς σκάλας ήταν κατασκευασμένα από ζεύγη χημικών ουσιών που ονομάζονται νουκλεοτίδια ή βάσεις. Όπως σημείωσαν στο τέλος της εργασίας τους το 1953, «Δεν έχει διαφύγει της προσοχής μας ότι το συγκεκριμένο ζεύγος που έχουμε υποθέσει υποδηλώνει αμέσως έναν πιθανό μηχανισμό αντιγραφής για το γενετικό υλικό».

Αυτή η πρόταση, που συχνά αποκαλείται η μεγαλύτερη υποτίμηση στην ιστορία της βιολογίας, σήμαινε ότι η δομή της βάσης και της έλικας παρείχε τον μηχανισμό με τον οποίο οι γενετικές πληροφορίες μπορούν να αντιγραφούν με ακρίβεια από τη μια γενιά στην άλλη. Αυτή η κατανόηση οδήγησε στην ανακάλυψη της γενετικής μηχανικής και πολλών άλλων τεχνικών DNA.

Ο Watson και ο Crick πήραν χωριστούς δρόμους μετά την έρευνά τους για το DNA.

Ο Watson εντάχθηκε στο τμήμα βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 1956.

«Το υπάρχον τμήμα βιολογίας θεώρησε ότι η μοριακή βιολογία ήταν απλώς μια αναλαμπή», ανέφερε ο βιοχημικός του Χάρβαρντ Guido Guidotti. Αλλά όταν έφτασε ο Watson, ο Guidotti είπε αμέσως σε όλους στο τμήμα βιολογίας – επιστήμονες των οποίων η έρευνα επικεντρώθηκε σε ολόκληρους οργανισμούς και πληθυσμούς, όχι σε κύτταρα και μόρια – «ότι χάνουν τον χρόνο τους και πρέπει να αποσυρθούν».

Αυτό κέρδισε στον Watson την εχθρότητα δεκαετιών ορισμένων από αυτούς τους παραδοσιακούς βιολόγους, αλλά προσέλκυσε επίσης νέους επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συνέχισαν να σφυρηλατούν την επανάσταση της γενετικής.

Το 1968 ο Watson πήγε την προσπάθεια οικοδόμησης θεσμών στο CSHL στο Λονγκ Άιλαντ, μοιράζοντας το χρόνο του μεταξύ CSHL και Χάρβαρντ για οκτώ χρόνια.

