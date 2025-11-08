Εντοπίστηκε σπάνιο είδος ξανθιάς έχιδνας - «Ήταν σαν να βρήκα πόκεμον»

Μια εξαιρετικά σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση άφησε άφωνους τους λάτρεις της άγριας ζωής σε όλο τον κόσμο: ένας ξανθός, αλμπίνος μυρμηγκοφάγος (echidna) εντοπίστηκε στη φύση και καταγράφηκε σε βίντεο στο Εθνικό Πάρκο Cradle Mountain της Τασμανίας.

Το αξιοπερίεργο αυτό πλάσμα, με το ωχρό τρίχωμα και τα ξανθά αγκάθια, αποτελεί αποτέλεσμα σπάνιων γενετικών μεταλλάξεων. Η κινηματογραφίστρια άγριας ζωής Taylor Jamii, που κατέγραψε το γεγονός, δήλωσε ότι η εμπειρία έμοιαζε «σαν να βρήκα ένα σπάνιο Pokémon».

Η Jamii αποκάλυψε πως η ομάδα της είχε περάσει πάνω από έξι ώρες αναζητώντας μυρμηγκοφάγους, χωρίς αποτέλεσμα. «Καθώς αποχωρούσαμε απογοητευμένοι από το πάρκο, εμφανίστηκε μπροστά μας αυτό το απίστευτο πλάσμα», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DQVscIOEgXD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το ζώο εθεάθη να σκάβει στο έδαφος και να τρέφεται, χαρίζοντας μοναδικά πλάνα. «Δεν έχω παίξει ποτέ Pokémon, αλλά αν το έκανα, φαντάζομαι πως έτσι θα ένιωθα βρίσκοντας ένα Mew», έγραψε με χιούμορ η δημιουργός.

Οι μυρμηγκοφάγοι, όπως και οι πλατύποδες, ανήκουν στην αρχαία κατηγορία των μονοτρημάτων — τα μόνα θηλαστικά που γεννούν αυγά αντί να φέρνουν στον κόσμο ζωντανά μικρά. Πρόκειται για είδη που έχουν διατηρήσει τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αποκλειστικά στην Αυστραλία και τη Νέα Γουινέα.

Στη φύση, είναι ντροπαλά και μοναχικά πλάσματα, που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κρυμμένα σε λαγούμια. Παρότι δεν διαθέτουν αιχμηρά όπλα για άμυνα, προστατεύονται θάβοντας γρήγορα το σώμα τους στο έδαφος, αφήνοντας μόνο τα αγκάθια να φαίνονται.

Όπως τόνισε ο John Grant, εκπρόσωπος της οργάνωσης WIRES, «οι άνθρωποι πλέον είναι πιο υπεύθυνοι απέναντι στην άγρια ζωή. Ξέρουν να κρατούν αποστάσεις και να μην πλησιάζουν τα άγρια ζώα. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι απλώς να τα αφήσεις ήσυχα».