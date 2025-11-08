Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε - Αυτό θα είναι το νέο χρώμα

Το χρώμα των νερών καθοριζόταν από τη χημική τους σύνθεση, επηρεασμένη από τα ηφαίστεια, τα πετρώματα και το λιγοστό φως του ήλιου που έφτανε στην επιφάνεια

Newsbomb

Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε - Αυτό θα είναι το νέο χρώμα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature ανατρέπει τις κοινές αντιλήψεις για το χρώμα των ωκεανών της Γης, αποκαλύπτοντας ότι το χαρακτηριστικό μπλε που βλέπουμε σήμερα δεν ήταν πάντα παρόν. Η μελέτη υποδεικνύει ότι το χρώμα των θαλασσών έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της ιστορίας του πλανήτη και ενδέχεται να αλλάξει ξανά στο μέλλον.

Η εξέλιξη του χρώματος των ωκεανών

Η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και τα πρώτα της νερά δεν είχαν το σημερινό γαλάζιο χρώμα. Αντίθετα, οι ωκεανοί ήταν σκοτεινοί και θολοί, με την εμφάνιση τους να καθορίζεται από τη χημική σύσταση των νερών, επηρεασμένη από υποθαλάσσια ηφαίστεια και πετρώματα. Η απουσία οξυγόνου και η παρουσία μετάλλων καθόριζαν την εικόνα των πρώτων θαλασσών, όπου δεν υπήρχε σύνθετη ζωή.

Μεταξύ 3,8 και 1,8 δισεκατομμυρίων ετών πριν, οι ωκεανοί είχαν πράσινη απόχρωση λόγω της υψηλής συγκέντρωσης σιδήρου στα νερά, που απορροφούσε το μπλε φως αφήνοντας κυρίαρχο το πράσινο. Αυτή η κατάσταση άλλαξε δραματικά πριν από περίπου 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια, με την εμφάνιση των πρώτων κυανοβακτηρίων που απελευθέρωσαν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο της «Μεγάλης Οξείδωσης» οδήγησε στην οξείδωση του σιδήρου και στον καθαρισμό των ωκεανών, επιτρέποντας στο μπλε φως να κυριαρχήσει και να δημιουργηθούν οι μπλε ωκεανοί που γνωρίζουμε σήμερα.

Προειδοποίηση για το μέλλον: Από το μπλε στο μωβ

Οι σύγχρονες παρατηρήσεις δείχνουν ότι τα χρώματα των θαλασσών μπορεί να αλλάξουν ξανά, με το μπλε των ωκεανών να υποχωρεί μπροστά σε ιώδεις αποχρώσεις σε ορισμένες παράκτιες περιοχές. Αυτή η αλλαγή οφείλεται στην αύξηση βακτηρίων που ζουν σε νερά φτωχά σε οξυγόνο και πλούσια σε θείο, τα οποία παράγουν μωβ χρωστικές για να απορροφούν το φως και να επιβιώνουν. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τις χημικές μεταβολές που επηρεάζουν τους ωκεανούς εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Παρόμοια φαινόμενα, όπως οι «ερυθρές παλίρροιες» που βάφουν περιοδικά τις θάλασσες κόκκινες λόγω μικροφυκών, έχουν καταγραφεί εδώ και καιρό. Επιπλέον, η αύξηση του φυτοπλαγκτού, αποτέλεσμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, έχει κάνει πάνω από το56% των ωκεάνιων περιοχών πιο πράσινο τα τελευταία20 χρόνια.

Οι ωκεανοί ως δείκτης της υγείας του πλανήτη

Οι μεταβολές στο χρώμα των ωκεανών δεν είναι απλώς αισθητικό ζήτημα, αλλά δείκτες σημαντικών περιβαλλοντικών αλλαγών. Η οξίνιση των θαλασσών λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα επηρεάζει τη χημεία του νερού και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλάζοντας τον τρόπο που το φως διαχέεται και άρα το χρώμα των νερών. Περιοχές όπως το νησί Ίβο Τζίμα στην Ιαπωνία αποτελούν ζωντανά εργαστήρια για την παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων, ενώ χώρες όπως η Κίνα ετοιμάζουν αποστολές στην Αρκτική για να μελετήσουν τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένας πλανήτης σε διαρκή αλλαγή

Η πιθανότητα να δούμε στο μέλλον ωκεανούς με μωβ απόχρωση μπορεί να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι τέτοιες αλλαγές έχουν ήδη συμβεί και μπορεί να επαναληφθούν. Η ιστορία της Γης επιβεβαιώνει ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε συνεχή μεταμόρφωση, με το χρώμα των ωκεανών να λειτουργεί ως καθρέφτης της κατάστασης της ζωής και της επιβίωσής μας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι Συρακούσες έγιναν «λίμνη»: Σαρωτικές καταιγίδες πλημμύρισαν τους δρόμους με... τραπεζοκαθίσματα

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

10:20LIFESTYLE

Πασχάλης: Αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε και ότι μπορεί να αλλάξουν ξανά: Αυτό θα είναι το νέο τους χρώμα

10:09LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με διάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία - Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

To Halloween τελείωσε, η προσφορά* της Novibet όμως συνεχίζει να τρομάζει!

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Οι ευχές του υπουργού για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας - «Εισέρχεται σε νέα εποχή»

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών - Ποιοι μένουν εκτός

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Γυναίκα «παγιδευμένη σε βαλίτσα» βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ λεωφορείου

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο μυστικό του πλανήτη αποκαλύφθηκε - Μπορεί να ωφελήσει για 170.000 χρόνια τη Γη

09:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθαρίστρια έπεσε νεκρή από σφαίρα όταν πήγε σε λάθος σπίτι στην Ιντιάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών - Ποιοι μένουν εκτός

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε και ότι μπορεί να αλλάξουν ξανά: Αυτό θα είναι το νέο τους χρώμα

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολλές ζωές του Ζοχράν Μαμντάνι: Aπό ράπερ, ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

11:20WHAT THE FACT

Jackpotting: Η νέα απάτη στα ΑΤΜ - Πώς θα γλυτώσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ