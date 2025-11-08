Οι Συρακούσες έγιναν «λίμνη» - Σαρωτικές καταιγίδες πλημμύρισαν τους δρόμους με τραπεζοκαθίσματα

Ξαφνική καταιγίδα σάρωσε τις Συρακούσες στη Σικελία, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και κυρίως τουρίστες, που βρέθηκαν να τρέχουν να κρυφτούν, καθώς τα νερά ανέβαιναν με κίνδυνο να τους παρασύρουν.

Πλάνα από από την περιοχή της Piazza Euripide δείχνουν κόκκινα και λευκά τραπέζια και καρέκλες να «κολυμπούν» στους δρόμους που έχουν κατακλυστεί από το νερό, βυθίζοντας αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, ενώ πεζοί προσπαθούν να διασχίσουν τα «ποτάμια».

Heavy flooding on roads due to extreme rain in Syracuse, Sicily, Italy ??



Credit: Siracusaoggi pic.twitter.com/RuIfyGKzHF — Disaster News (@Top_Disaster) November 7, 2025

Η ItaliaMeteo Agency, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, εξέδωσε προειδοποίηση για μέτριες βροχοπτώσεις και καταιγίδες για τις επόμενες ημέρες.

Η τελευταία κακοκαιρία της Σικελίας ακολουθεί παρόμοιες πλημμύρες την 1η Οκτωβρίου που έπληξαν τις πόλεις Αγκριτζέντο και Σαν Λεόνε.