Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

Η οικογένεια Ρόμπερτσον, έχοντας μαζί τους κι έναν συνταξιδιώτη ξεκίνησε τον γύρο του κόσμου με το σκάφος τους «Lucette», σε ένα ταξίδι 18 μηνών με τελικό προορισμό της Νέα Ζηλανδία, το 1972, που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία.

Ενώ έπλεαν, 200 μίλια μακριά από τα νησιά Γκαλαπάγκος, το ξύλινο σκάφος τους δέχθηκε επίθεση από από 3 φάλαινες δολοφόνους, και άρχισε να βυθίζεται. Είχαν ελάχιστα λεπτά να αντιδράσουν για να επιβιώσουν. Οι 6 αρπαξαν ότι βρήκαν και επιβιβάστηκαν στη σωσίβια λέμβο, χωρίς χάρτες ή πυξίδα, με προμήθειες νερού για δέκα μόνο ημέρες, επείγουσες μερίδες τροφίμων για τρεις ημέρες και έναν απεριόριστο ορίζοντα θάλασσας. Κανείς δεν γνώριζε ότι είχαν χαθεί.

Ο αγώνας επιβίωσης είχε μόλις αρχίσει, απέναντι σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον και παράλληλα επικίνδυνο, απειλώντας τους με αφανισμό.

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο 11χρονα παιδιά, τα δίδυμα της οικογένειας πάλεψαν με καρχαρίες, καταιγίδες, πείνα και απόγνωση.

«Μέχρι σήμερα, δεν ξέρω πραγματικά πώς επιζήσαμε», λέει ο Ντάγκλας, ο 18χρονος τότε μεγαλύτερος γιος της οικογένειας.

«Θυμάμαι ότι έλεγξα αν είχα ακόμα τα πόδια μου, γιατί δεν νιώθεις το δάγκωμα. Άρπαξα κομμάτια από τα συντρίμμια που επέπλεαν – ένα πορτοκάλι, το καλάθι ραπτικής της μαμάς – τα οποία αργότερα αποδείχθηκαν ζωτικά εργαλεία».

Καθώς επιπλέουν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, ο Ντάγκλας θυμάται τη μαμά του να προτρέπει την τρομοκρατημένη οικογένεια να κρατήσει τα χέρια και να πει το Πάτερ Ημών.

Τώρα, περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, η συναρπαστική ιστορία εκείνων των εβδομάδων στη θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα καθηλωτικό podcast οκτώ επεισοδίων από την Blanchard House, στο οποίο τα αδέλφια Ρόμπερτσον και ο Ρόμπιν ξαναζούν τη δοκιμασία τους, περιγράφοντάς την.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο αρχικό τμήμα του ταξιδιού μαζί τους βρισκόταν και η μεγάλη κόρη, η Άννα, αλλά ερωτεύτηκε στις Μπαχάμες και δεν ακολούθησε την οικογένεια, και τη θέση της πήρε ο Ρόμπιν, ο οποίος πλήρωσε ένα συμβολικό ναύλο για να τους συνοδεύσει, καθώς κατευθύνονταν προς το νότο.

Στις περιγραφές τους, αναφέρουν πως μόνο αργότερα έμαθαν σε εκείνες τις πρώτες συγκλονιστικές ώρες, οι γονείς τους, η Λίντα και ο Ντούγκαλ έκαναν μια επίσημη συμφωνία ότι, ό,τι κι αν χρειαζόταν, θα έφερναν τα παιδιά τους πίσω στη στεριά.

Συλλογικά, το εγκαταλελειμμένο πλήρωμα έκανε και μια άλλη, πιο ζοφερή υπόσχεση: κανένας από αυτούς δεν θα κατέφευγε ποτέ στο να φάει τον άλλον.

Η σχεδία είχε σοβαρή διαρροή και, όταν έσπασε ο φυσητήρας, οι άνδρες έπρεπε να την φουσκώνουν με το στόμα. Έπιαναν ιπτάμενα ψάρια, ένα μεγάλο βρώσιμο είδος που ονομάζεται Dorado και, τελικά, μια χελώνα, που έγινε η κύρια πηγή τροφής τους, με το αίμα να πίνεται για τις ενυδατικές του ιδιότητες. Με τον καιρό, έμαθαν ότι τα μάτια του Dorado ήταν πηγή γλυκού νερού και άρχισαν να τα ρουφάνε ολόκληρα. Διαφορετικά, επιβίωναν συχνά με μια γουλιά νερό την ημέρα. «Η δίψα ήταν φρικτή», λέει ο Ντάγκλας.

Το αλμυρό νερό ήταν εξίσου ανελέητο. Συχνά αναγκάζονταν να κάθονται με το στήθος βυθισμένο στο θαλασσινό νερό, καθώς η σχεδία ήταν ευάλωτη σε πλημμύρες, με αποτέλεσμα τα σώματά τους να καλύπτονται από πληγές και φουσκάλες.

Για μέρες, δεν έβρεξε. Τότε, την 13η ή 14η μέρα, έβρεξε καταρρακτωδώς. «Ήταν μια στιγμή αλληλούια», λέει ο Ντάγκλας. «Πιάσαμε γαλόνια νερού με τα στόματά μας και σε κάθε δοχείο που είχαμε. Για πρώτη φορά μετά από μέρες, δεν πεθαίναμε από δίψα».

Ωστόσο, μια άλλη δοκιμασία τους περίμενε. Την 17η μέρα, η σωσίβια σχεδία τελικά διαλύθηκε κάτω από τα πόδια τους. «Η ζωή στην σχεδία ήταν άθλια, αλλά τουλάχιστον μας προστάτευε από τον ήλιο. Τώρα δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να μεταφερθούμε στο Ednamair, το οποίο δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα άντεχε το βάρος μας».

Το άντεξε, αλλά με το ζόρι. «Αν το έβλεπες, δεν θα πίστευες ότι έξι άτομα χωρούσαν σε αυτό το μικροσκοπικό φουσκωτό», λέει ο Ντάγκλας. «Ήμασταν τόσο κοντά στο νερό, που μπορούσαμε να δούμε τα ψάρια να κολυμπούν από κάτω μας. Πουλιά προσγειώνονταν στον ιστό, καρχαρίες μας ακολουθούσαν – νιώθαμε σαν να είχαμε γίνει μέρος του ίδιου του ωκεανού».

Αντιμετώπισαν κύματα ύψους 6 μέτρων και μια φορά ένιωσαν το χτύπημα ενός τεράστιου καρχαρία που έπεσε πάνω στο κύτος. «Θυμάμαι που κοίταξα την οικογένειά μου μια μέρα και έμοιαζαν με ανθρώπινα απομεινάρια», λέει ο Ντάγκλας. Μέσα σε όλα αυτά, η Λίντα ήταν η άγκυρά τους. «Ο Ντάγκλας ήταν ο ηγέτης μας, αλλά η μαμά ήταν αυτή που μας κράτησε ζωντανούς», θυμάται ο Ντάγκλας. «Μας μιλούσε, μας τραγουδούσε, έραβε τα σκισμένα ρούχα μας. Μας έδωσε τη θέληση να συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Μέχρι την έκτη εβδομάδα, ήταν όλοι εξαντλημένοι. Τα δίδυμα, ο Νιλ και ο Σάντι, ήταν επικίνδυνα αδύναμα. Αφού εντόπισαν τον Πολικό Αστέρα, που σήμαινε ότι είχαν επιστρέψει στο Βόρειο Ημισφαίριο, ο Ντούγκαλ υπολόγισε ότι ήταν περίπου 350 μίλια από τη στεριά – 15 ημέρες κωπηλασίας αν μπορούσαν να συνεχίσουν. «Αλλά δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι τα δίδυμα θα άντεχαν τόσο πολύ, ειδικά ο Σάντι, που είχε έναν φοβερό βήχα», λέει ο Ντάγκλας.

Τότε, την 38η μέρα, συνέβη ένα θαύμα. Ένα πλοίο εμφανίστηκε στον ορίζοντα, το Toka Maru II, ένα ιαπωνικό αλιευτικό σκάφος με προορισμό τη Διώρυγα του Παναμά. Ο Dougal έριξε την τελευταία φωτοβολίδα και αυτή τη φορά κάποιος την εντόπισε.



Μέσα σε δέκα λεπτά, το πλοίο ήταν δίπλα τους, αν και η διάσωση ήταν επικίνδυνη. Καρχαρίες περιτριγύριζαν τη λέμβο, ενώ οι εξαντλημένοι ναυαγοί προσπαθούσαν να πιάσουν τα χέρια που τους έτειναν, και οι υπόλοιποι επιβάτες προσπαθούσαν να αποτρέψουν την ανατροπή της.