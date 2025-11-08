Ο Πούτιν έδωσε εντολή για πυρηνική δοκιμή
Τι αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εντολής που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με την προετοιμασία προτάσεων για μία πιθανή ρωσική πυρηνική δοκιμή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Το ίδιο πρακτορείο επικαλέστηκε τον Λαβρόφ να δηλώνει ότι η Ρωσία δεν έλαβε επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ, αναφορικά με την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
