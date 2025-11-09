Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τη σορό Ισραηλινού στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014

Περισσότερες από 1.000 καρέκλες με φωτογραφίες των δολοφονημένων θυμάτων καλύπτουν την πλατεία Pariser Platz στο Βερολίνο, Γερμανία, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στη δεύτερη επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τη σορό του Ισραηλινού στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν στη Γάζα σήμερα στις 14:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με την ίδια, η σορός του Ισραηλινού στρατιώτη εντοπίστηκε σε σήραγγα στη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες, Σάββατο.

Ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν είχε σκοτωθεί από Παλαιστίνιους μαχητές σε ενέδρα στη Ράφα κατά τον πόλεμο το 2014 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, η Χαμάς έχει παραδώσει τους 20 εν ζωή ομήρους που εξακολουθούσε να κρατά στη Γάζα μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ το 2023, σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει επίσης την επιστροφή των σορών 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των σορών 360 Παλαιστίνιων μαχητών.

Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί οι σοροί 23 ομήρων σε αντάλλαγμα για αυτές 300 Παλαιστινίων, αν και δεν έχουν όλες ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Διαβάστε επίσης