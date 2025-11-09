Αμερικανίδα τραγουδίστρια παντρεύτηκε «άθελα» της Μαλαισιανό Σουλτάνο - Τώρα ζητάει διαζύγιο

Αμερικανίδα τραγουδίστρια παντρεύτηκε «άθελα» της Μαλαισιανό Σουλτάνο - Τώρα ζητάει διαζύγιο
Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Μπρίτανι Πόρτερ, με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μπρουκ Λιν, απαιτεί ένα «κανονικό διαζύγιο», αφού όπως ισχυρίζεται, άθελά της παντρεύτηκε έναν Μαλαισιανό σουλτάνο σε μια τελετή που υπέθεσε ότι ήταν απλώς ένας εορτασμός των αρραβώνων τους.

Η 30χρονη Πόρτερ, μίλησε στην εφημερίδα South China Post για το φιάσκο, ισχυριζόμενη ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Σουλτάνο Μωάμεθ Ε΄ του Κελαντάν, τον πρώην βασιλιά της Μαλαισίας , τον Ιανουάριο του 2024 μέσω κοινών φίλων.

Ο Μωάμεθ Ε΄ είναι ο 29ος σουλτάνος ​​του Κελαντάν από το 2010 και ήταν επίσης βασιλιάς της Μαλαισίας από το 2016 έως το 2019, μέχρι που παραιτήθηκε από τον θρόνο.

«Είχαμε αυτή την άμεση χημεία και ωραία αστεία», είπε, λέγοντας ότι την έλκυε ιδιαίτερα η «χαριτωμένη» βρετανική προφορά του. «Ήμασταν απλώς φίλοι στην αρχή, αλλά αρχίσαμε να μιλάμε κάθε μέρα και το επόμενο πράγμα που καταλαβαίνεις», εξήγησε.

Οι δυο τους ξεκίνησαν ένα ξέφρενο ειδύλλιο , που σημαδεύτηκε από πολυτελή ταξίδια σε όλη την Ασία και πλούσια δώρα. «Με ταξίδεψε εμένα και τους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Ήταν τόσο γενναιόδωρος, με τα καλύτερα ξενοδοχεία, προσφέροντας στους φίλους μου την καλύτερη μεταχείριση, εμπειρίες και δώρα», ισχυρίστηκε η Πόρτερ. «Λατρεύει τα ξενοδοχεία, πιθανότατα ξόδεψε εκατομμύρια σε αυτά για τα ταξίδια μας».

Ωστόσο, πριν από το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό στη Μέση Ανατολή τον περασμένο Απρίλιο, λέει η Πόρτερ, ο 56χρονος Σουλτάνος ​​της έκανε πρόταση γάμου.

«Με ρώτησε αν ήθελα να πάω διακοπές στο Ομάν μαζί του... ένιωσα σαν να ήμουν σε μια πραγματική ταινία με πριγκίπισσες της Disney», είπε στην Daily Mail. «Μου έκανε πρόταση γάμου αμέσως μετά και μου χάρισε ένα μπλε διαμάντι, επειδή είπα ότι ήθελα να ταιριάζει με τα μάτια μου».

Ωστόσο, εκεί πραγματοποιήθηκε μια θρησκευτική τελετή, την οποία είχε υποθέσει ότι ήταν απλώς ένας εορτασμός των αρραβώνων τους.

«Στην κουλτούρα μου, η μεγάλη τελετή είναι ένας γάμος, τον οποίο σχεδιάσαμε για τον Ιανουάριο του 2025. Έτσι μπερδεύτηκα», εξήγησε στην South China Post. «Έφεραν έναν ιμάμη και έκανα όλη τη μεταστροφή, αλλά δεν με δίδαξε και πολλά για το Ισλάμ... Μόλις πρόσφατα έμαθα ότι ένα nikah συνιστά γάμο σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο».

Σε αυτό το σημείο, ήταν πλέον παντρεμένη γυναίκα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε φτάσει στον προγραμματισμένο γάμο της.

Όταν επέστρεψαν στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε επίσης ότι αναμενόταν να μείνει έγκυος σε έναν άνδρα «κληρονόμο», αλλά απέβαλε.

Αυτό όπως λέει έφερε σύγκρουση στο ζευγάρι, αλλά εκείνη προχώρησε με τα σχέδια του γάμου τους.

Αφού ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με έναν διοργανωτή γάμων, είπε ότι «ήταν απόμακρος μαζί μου και είχα πανικοβληθεί, οπότε πέταξα πίσω στη Μαλαισία».

Αλλά όταν έφτασε εκεί, δεν ήταν πουθενά και φέρεται να την είχε «μπλοκάρει».

Αντί να της διευκρινίσει πού βρισκόταν και τι συνέβαινε, είπε ότι «μόλις έστειλε μήνυμα στην καλύτερή μου φίλη λέγοντάς της ότι δεν θα πήγαινε καλά» και από τότε δεν έχει ξανακούσει τίποτα από αυτόν.

Τώρα, λέει ότι θέλει ένα «κανονικό διαζύγιο».

«Νιώθω ότι αυτή η συμπεριφορά είναι ένα μοτίβο για αυτόν», είπε ο Πόρτερ. «Έπεσα στην παγίδα του».

Ο Μωάμεθ Ε΄έχει άλλους τρεις γάμους στο ενεργητικό του, τον πρώτο από το 2004 έως το 2008, τον δεύτερο το 2010, ενώ το 2018 παντρεύτηκε τη Ρωσίδα βασίλισσα ομορφιάς Οξάνα Αντρέεβνα Βοεβοντίνα το 2018. Χώρισαν έναν χρόνο αργότερα όταν αρνήθηκε την πατρότητα του γιου που γέννηθηκε.

