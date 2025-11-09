Βρετανοί ειδικοί της RAF στο Βέλγιο για τη «μάχη» των drones

Πινακίδα για την απαγόρευση drone έξω από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Το Βέλγιο αναστατώθηκε την περασμένη εβδομάδα από μία σειρά θεάσεων drones πάνω από κεντρικά αεροδρόμιά του, όπως των Βρυξελλών και της Λιέγης, που χρειάστηκε να κλείσουν.

Τώρα η Βρετανία ανακοίνωσε ότι στέλνει ειδικούς της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας για να βοηθήσουν το Βέλγιο να αντιμετωπίσει τις απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία ορισμένοι πολιτικοί αποδίδουν στη Ρωσία.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα για βοήθεια από το Βέλγιο.

Η Γερμανία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε στείλει εξειδικευμένη βοήθεια και οι βελγικές αρχές δήλωσαν ότι η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμά της. Η βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να προέλθει από την ειδική μονάδα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων της RAF.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπόρις Πιστόριους, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη «πιθανώς συνδέονται με τη διαμάχη για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το Βέλγιο».

Οι πολιτικοί της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου συζητούν πώς να απελευθερώσουν περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τα οποία κατέχονται κυρίως στο Βέλγιο, για να υποστηρίξουν ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία .