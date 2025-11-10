Το αδιαχώρητο στα αμερικανικά αεροδρόμια: 2.700 ακυρώσεις, 10.000 καθυστερήσεις σε 24 ώρες

Newsbomb

Το αδιαχώρητο στα αμερικανικά αεροδρόμια: 2.700 ακυρώσεις, 10.000 καθυστερήσεις σε 24 ώρες

Άνθρωποι περιμένουν τις πτήσεις της American Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου, Ιλινόις, Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025

AP//Adam Gray
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το χάος που επικρατεί από την περασμένη Παρασκευή, στα αμερικανικά αεροδρόμια επιδεινώνεται, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες συμορφώνονται με την κυβερνητική εντολή των περικοπών πτήσεων εξαιτίας του shutdown, που χθες συμπλήρωσε 40 ημέρες, αν και διαφαίνονται σημάδια τερματισμού του. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ωστόσο, η ομαλοποίηση θα αργήσει.

Στις αίθουσες αναχωρήσεων επικρατεί το αδιαχώρητο με χιλιάδες ταλαιπωρημένους επιβάτες να περιμένουν το μέλλον της πτήσης τους.

Οι ελλείψεις προσωπικού επηρεάζουν τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και θέτοντας σε κίνδυνο τις λειτουργίες κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών.

Government Shutdown

Άνθρωποι περιμένουν στην ουρά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) στο Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου, Ιλινόις, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

AP//Adam Gray

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανέφερε την Κυριακή ότι συνολικά 2.225 πτήσεις ακυρώθηκαν και περισσότερες από 7.500 καθυστέρησαν τις τελευταίες 24 ώρες, αν και τα στοιχεία του FlightAware ανεβάζουν τις ακυρώσεις σε 2.700 και τις καθυστερήσεις σε 10.000

Οι τερματικοί σταθμοί που επηρεάστηκαν περισσότερο περιλαμβάνουν το Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα , το Chicago O'Hare , το LaGuardia , το Newark και άλλους βασικούς κόμβους στο δίκτυο αεροπορικών ταξιδιών της χώρας. Αεροπορικές εταιρείες όπως οι Delta, American Airlines, SkyWest και Republic ανέφεραν εκτεταμένες διαταραχές στις δραστηριότητές τους.

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν συνεχιστεί το shutdown, ειδικά καθώς πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών .

«Θα έχετε μειωμένη εναέρια κυκλοφορία καθώς όλοι προσπαθούν να ταξιδέψουν για να δουν τις οικογένειές τους », δήλωσε ο Ντάφι στο Fox News Sunday.

Σημείωσε ότι πολλοί πύργοι και κέντρα ραντάρ λειτουργούν με λιγότερο από το μισό απαραίτητο προσωπικό και ο ρυθμός των εργαζομένων που αποχωρούν από την υπηρεσία συνεχίζει να αυξάνεται.

Η FAA δήλωσε ότι αυτές οι περικοπές, που προκύπτουν από την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, επηρεάζουν ήδη το 4% των πτήσεων σε 40 τερματικούς σταθμούς και προειδοποίησε ότι αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να φτάσει το 10%.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι, σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης προσωπικού, θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της μείωσης των λειτουργιών στο 20% πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Οι περισσότεροι από τους επηρεαζόμενους είναι επιβάτες σε μεγάλα αεροδρόμια στις βορειοανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας. Περισσότερα από δεκαπέντε κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν αναφέρει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με κρίσιμες καταστάσεις στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, την Ατλάντα, το Νάσβιλ και το Ντάλας . Σε αυτές τις τοποθεσίες, έχουν αναφερθεί καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις δύο ώρες και σημαντική αβεβαιότητα μεταξύ των επιβατών.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, παρά το γεγονός ότι θεωρούνται απαραίτητοι εργαζόμενοι, δεν λαμβάνουν τους μισθούς τους κατά τη διάρκεια του shutdown. Αυτή η δυσαρέσκεια έχει οδηγήσει στην παραίτηση περίπου 2.000 υπαλλήλων , οι οποίοι επικαλέστηκαν ιατρικούς, αγχωτικούς ή οικογενειακούς λόγους. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες υπάλληλοι έχουν υπομείνει πολλές ώρες εργασίας και υπερωρίες για να διατηρήσουν βασικές υπηρεσίες.

Government Shutdown

Ένα αεροσκάφος της United Airlines προσγειώνεται, ενώ ένα αεροσκάφος της American Airlines προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου, Ιλινόις, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

AP/Adam Gray

Οι αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι θα ειδοποιήσουν τους επιβάτες εάν οι πτήσεις τους ακυρωθούν, αλλά συνέστησαν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν συνεχώς τις εφαρμογές παρακολούθησης και τους ιστότοπους για να αποφεύγουν να φτάνουν στα αεροδρόμια πριν λάβουν επιβεβαιώσεις.

Το Υπουργείο Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι οι χρήστες θα μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για ακυρωμένα εισιτήρια, αν και δεν είναι εγγυημένα άλλα πρόσθετα έξοδα, όπως η διαμονή ή τα γεύματα.

Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου, οι ελλείψεις ελεγκτών έχουν διαταράξει την κυκλοφορία περισσότερων από 4 εκατομμυρίων επιβατών σε αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την Airlines for America.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Βίντεο με τη γυναίκα να πετάγεται στον αέρα

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Παιδί χτυπημένο στο κεφάλι βρέθηκε στο προαύλιο σχολείου

10:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεοκλής Αβδάλας: Διαστημική εμφάνιση με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Τρία συμπεράσματα από το deal για το shutdown στις ΗΠΑ

09:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο έκλεισε τα 20: Της έδιναν 4 χρόνια ζωής - «Είναι μαχήτρια»

09:57ΥΓΕΙΑ

Νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Πέντε φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλη ανατροπή στην prime time της Κυριακής

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αθήνα, πού; Οι 11 πιο όμορφοι Μαραθώνιοι του κόσμου για να τρέξεις μετά τον Αυθεντικό

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NCAA: Ο Μαντζούκας έκανε ντεμπούτο με το Οκλαχόμα Στέιτ – Όσα έκανε στην πρώτη εμφάνισή του (βίντεο)

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου – Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

GAC: Το Hyptec SSR πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο ταχύτερο ηλεκτρικό drift

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υποσχέθηκε στους Αμερικανούς «μέρισμα» $2.000 από τους δασμούς

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: Τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους - Τι είπε για Σαμαρά

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για τα γενέθλια της Λένας: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Το αδιαχώρητο στα αμερικανικά αεροδρόμια: 2.700 ακυρώσεις, πάνω από 7.500 καθυστερήσεις σε 24 ώρες

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο εγκαθιστούμε 1.000 κάμερες στους δρόμους για ηλεκτρονικά πρόστιμα

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας και οι μηχανές στο «φουλ» - Η νέα ανάρτηση για το βιβλίο του

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πιο κοντά στη λύση του κυκλοφοριακού της Αθήνας: Σήμερα η προκήρυξη για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, Αιγάλεω και Ναυπηγείων

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη – Αρχαιοκαπηλία «βλέπει» ο Τσούκαλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου – Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Παιδί χτυπημένο στο κεφάλι βρέθηκε στο προαύλιο σχολείου

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τον ιερέα YouTuber: Ονόμαζε… φανουρόπιτες τα ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο με τοξικοεξαρτημένους που πάνε να πάρουν τη δόση τους – Δημογλίδου: «Χρησιμοποιούσαν τον ναό για το εμπόριο»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πρέβεζα, «χτυπήθηκε» και η Βόνιτσα, πλημμύρες στην Παλαιά Φιλιππιάδα - «Μας πήρε και μας σήκωσε», λένε στη Ζάκυνθο, έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο έκλεισε τα 20: Της έδιναν 4 χρόνια ζωής - «Είναι μαχήτρια»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αντέδρασε ο Τραμπ στο μοντάζ του BBC: Tα επίμαχα αποσπάσματα που «μαγειρεύτηκαν» και το θα «πολεμήσετε σαν την κόλαση»

05:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Βορίδης - Βάρρας σημειώσατε Χ, το πάρτι της PwC στα ΕΛΤΑ, μύθοι και πραγματικότητα για τον ανασχηματισμό, το 13άρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρατράγουδα με Euronext-ΕΧΑΕ, ο Nasdaq και η δική μας φούσκα πληροφορικής, ποιοι και γιατί αγοράζουν ΔΕΗ και η ατάκα του Μυ

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για τα γενέθλια της Λένας: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη – Αρχαιοκαπηλία «βλέπει» ο Τσούκαλης

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Βίντεο με τη γυναίκα να πετάγεται στον αέρα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: Τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους - Τι είπε για Σαμαρά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ