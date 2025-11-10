Το αδιαχώρητο στα αμερικανικά αεροδρόμια: 2.700 ακυρώσεις, 10.000 καθυστερήσεις σε 24 ώρες

Το χάος που επικρατεί από την περασμένη Παρασκευή, στα αμερικανικά αεροδρόμια επιδεινώνεται, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες συμορφώνονται με την κυβερνητική εντολή των περικοπών πτήσεων εξαιτίας του shutdown, που χθες συμπλήρωσε 40 ημέρες, αν και διαφαίνονται σημάδια τερματισμού του. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ωστόσο, η ομαλοποίηση θα αργήσει.

Στις αίθουσες αναχωρήσεων επικρατεί το αδιαχώρητο με χιλιάδες ταλαιπωρημένους επιβάτες να περιμένουν το μέλλον της πτήσης τους.

Οι ελλείψεις προσωπικού επηρεάζουν τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και θέτοντας σε κίνδυνο τις λειτουργίες κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών.

Άνθρωποι περιμένουν στην ουρά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) στο Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου, Ιλινόις, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 AP//Adam Gray

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανέφερε την Κυριακή ότι συνολικά 2.225 πτήσεις ακυρώθηκαν και περισσότερες από 7.500 καθυστέρησαν τις τελευταίες 24 ώρες, αν και τα στοιχεία του FlightAware ανεβάζουν τις ακυρώσεις σε 2.700 και τις καθυστερήσεις σε 10.000

Οι τερματικοί σταθμοί που επηρεάστηκαν περισσότερο περιλαμβάνουν το Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα , το Chicago O'Hare , το LaGuardia , το Newark και άλλους βασικούς κόμβους στο δίκτυο αεροπορικών ταξιδιών της χώρας. Αεροπορικές εταιρείες όπως οι Delta, American Airlines, SkyWest και Republic ανέφεραν εκτεταμένες διαταραχές στις δραστηριότητές τους.

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν συνεχιστεί το shutdown, ειδικά καθώς πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών .

«Θα έχετε μειωμένη εναέρια κυκλοφορία καθώς όλοι προσπαθούν να ταξιδέψουν για να δουν τις οικογένειές τους », δήλωσε ο Ντάφι στο Fox News Sunday.

Σημείωσε ότι πολλοί πύργοι και κέντρα ραντάρ λειτουργούν με λιγότερο από το μισό απαραίτητο προσωπικό και ο ρυθμός των εργαζομένων που αποχωρούν από την υπηρεσία συνεχίζει να αυξάνεται.

Η FAA δήλωσε ότι αυτές οι περικοπές, που προκύπτουν από την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, επηρεάζουν ήδη το 4% των πτήσεων σε 40 τερματικούς σταθμούς και προειδοποίησε ότι αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να φτάσει το 10%.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι, σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης προσωπικού, θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της μείωσης των λειτουργιών στο 20% πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Οι περισσότεροι από τους επηρεαζόμενους είναι επιβάτες σε μεγάλα αεροδρόμια στις βορειοανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας. Περισσότερα από δεκαπέντε κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν αναφέρει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με κρίσιμες καταστάσεις στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, την Ατλάντα, το Νάσβιλ και το Ντάλας . Σε αυτές τις τοποθεσίες, έχουν αναφερθεί καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις δύο ώρες και σημαντική αβεβαιότητα μεταξύ των επιβατών.

? UPDATE: Over 800 flights already canceled today, major hubs & regional routes hit hard. @Delta over 170 flights cancelled @AmericanAir over 200 flights cancelled@united canceling up to 200 flights



3hr check-in delays due to unavailable TSA agents, controllers stretched… pic.twitter.com/WPa2xLnMAd — Comfortably Broke (@MrMakinMoves) November 7, 2025

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, παρά το γεγονός ότι θεωρούνται απαραίτητοι εργαζόμενοι, δεν λαμβάνουν τους μισθούς τους κατά τη διάρκεια του shutdown. Αυτή η δυσαρέσκεια έχει οδηγήσει στην παραίτηση περίπου 2.000 υπαλλήλων , οι οποίοι επικαλέστηκαν ιατρικούς, αγχωτικούς ή οικογενειακούς λόγους. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες υπάλληλοι έχουν υπομείνει πολλές ώρες εργασίας και υπερωρίες για να διατηρήσουν βασικές υπηρεσίες.

Ένα αεροσκάφος της United Airlines προσγειώνεται, ενώ ένα αεροσκάφος της American Airlines προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου, Ιλινόις, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 AP/Adam Gray

Οι αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι θα ειδοποιήσουν τους επιβάτες εάν οι πτήσεις τους ακυρωθούν, αλλά συνέστησαν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν συνεχώς τις εφαρμογές παρακολούθησης και τους ιστότοπους για να αποφεύγουν να φτάνουν στα αεροδρόμια πριν λάβουν επιβεβαιώσεις.

Το Υπουργείο Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι οι χρήστες θα μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για ακυρωμένα εισιτήρια, αν και δεν είναι εγγυημένα άλλα πρόσθετα έξοδα, όπως η διαμονή ή τα γεύματα.

Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου, οι ελλείψεις ελεγκτών έχουν διαταράξει την κυκλοφορία περισσότερων από 4 εκατομμυρίων επιβατών σε αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την Airlines for America.