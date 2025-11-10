Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του

Εργαζόμενος παραιτήθηκε όταν ο προϊστάμενός του αγνόησε το αίτημά του για αύξηση. Την τελευταία του μέρα έμαθε ότι ο αντικαταστάτης του θα πληρώνεται με πολλά ευρώ περισσότερα.

Διαβάστε την ιστορία στο gazzetta.gr.