ΗΠΑ: Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο έκλεισε τα 20 - Οι γιατροί της έδιναν 4 χρόνια ζωής

Μια γυναίκα από τη Νεμπράσκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο μόλις γιόρτασε τα 20ά γενέθλιά της, αψηφώντας κάθε πιθανότητα. Η Άλεξ Σίμπσον από την Ομάχα γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση γνωστή ως υδρανεγκεφαλία, σύμφωνα με τους γονείς της, Σον και Λορένα Σίμπσον, οι οποίοι μίλησαν στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KETV News για το ορόσημο.

«[Η υδρανεγκεφαλία] σημαίνει ότι ο εγκέφαλός της δεν υπάρχει», είπε ο πατέρας της Σον. «Τεχνικά, η παρεγκεφαλίδα στο πίσω μέρος του εγκεφάλου της, έχει περίπου το μισό μέγεθος από το μικρό μου δάχτυλο, αλλά αυτό είναι όλο που υπάρχει».

Η οικογένεια είπε ότι οι γιατροί τους είπαν ότι η κόρη τους πιθανότατα δεν θα ζούσε πέρα ​​​​από την ηλικία των 4 ετών. Όταν ρωτήθηκαν γιατί πιστεύουν ότι η Άλεξ έχει ζήσει τόσο περισσότερο από το αναμενόμενο, τόσο ο Σον όσο και η Λορένα απάντησαν «επειδή πήρε αγάπη».

Ενώ η Άλεξ δεν μπορεί να δει ή να ακούσει, οι γονείς της λένε ότι πιστεύουν ότι μπορεί να αισθανθεί την παρουσία τους. «Μπορείτε να δείτε ότι όταν πήγα δίπλα της και της μίλησα πριν από λίγο, με έψαχνε», είπε ο Σον, μιμούμενος τις κινήσεις των ματιών του Άλεξ.

Είπε επίσης ότι η «πίστη» τους βοήθησε την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια των αρχικών διαγνώσεων της Άλεξ- και μετά. «Πριν από είκοσι χρόνια, ήμασταν φοβισμένοι, αλλά η πίστη, νομίζω, είναι αυτή που μας κράτησε ζωντανούς», είπε. «Είναι μαχήτρια», πρόσθεσε η Λορένα.

Ο 14χρονος αδερφός της Άλεξ, SJ, δήλωσε στο KETV ότι είναι περήφανος που έχει την Άλεξ αδερφή του. «Όταν οι άνθρωποι ρωτούν για την οικογένειά μου, το πρώτο πράγμα που ξεκινάω είναι με την Άλεξ, την ανάπηρη αδερφή μου», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι, όπως και οι γονείς του, πιστεύει ότι η Άλεξ μπορεί να αντιληφθεί και να διαισθανθεί πράγματα που συμβαίνουν γύρω της. «Ας πούμε ότι κάποιος είναι αγχωμένος γύρω της — δεν θα συμβεί τίποτα — θα μπορούσε να είναι εντελώς σιωπηλός, αλλά η Άλεξ θα το καταλάβει. Θα νιώσει κάτι», είπε. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η υδρανεγκεφαλία εμφανίζεται σε μία στις 5.000 έως μία στις 10.000 εγκυμοσύνες και η πάθηση είναι συνήθως θανατηφόρα εντός του πρώτου έτους ζωής, σύμφωνα με την κλινική Cleveland .