Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών: Η Αθήνα κόμβος παγκόσμιας γνώσης στο Εναρκτήριο Συμπόσιο

Με πλούσιο επιστημονικό και πνευματικό περιεχόμενο ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στην Ακαδημία Αθηνών, οι εργασίες του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, επισφραγίζοντας τη γέννηση ενός νέου διεθνούς θεσμού πνευματικής συνεργασίας με παγκόσμιες φιλοδοξίες. Η δεύτερη και τελευταία ημέρα του Συμποσίου ανέδειξε, μέσα από ένα εκτεταμένο διεπιστημονικό πρόγραμμα, τις μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και επιστημονικές προκλήσεις της εποχής μας.

Το Συμπόσιο φιλοξενήθηκε στο ιστορικό νεοκλασικό κτήριο της Ακαδημίας Αθηνών και συγκέντρωσε εκπροσώπους Ακαδημιών, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, το οποίο αριθμεί ήδη 41 Ακαδημίες. Η διοργάνωση εντάχθηκε στον εορτασμό της 100ετηρίδας της Ακαδημίας Αθηνών, προσδίδοντας στο Συμπόσιο ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος.

Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα, βραβεύτηκαν οι ευεργέτες και χορηγοί του Συμποσίου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινού, Χρήστο Ζερεφό, ο οποίος τους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη ΒΙΑΝΕΞ, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς χορηγούς του Συμποσίου και τιμήθηκε για τη διαχρονική της προσήλωση στην ενίσχυση της επιστήμης, της έρευνας και του πολιτισμού.

Οι συζητήσεις της δεύτερης ημέρας

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με τη Συνεδρία για τις Οικονομικές και Κοινωνικές Προκλήσεις, υπό την προεδρία του Βασίλη Ράπανου, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη θέση της καινοτομίας σε έναν κόσμο ραγδαίων μεταβολών. Ο Λουκάς Παπαδήμος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέπτυξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, εστιάζοντας στους άξονες της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Ακολούθησε ο διεθνούς κύρους οικονομολόγος Jeffrey Sachs, καθηγητής στο Columbia University και πρόεδρος του UN Sustainable Development Solutions Network, ο οποίος μίλησε για τη βιωσιμότητα στο Ανθρωπόκαινο, τονίζοντας την ανάγκη παγκόσμιων πολιτικών συνεργασιών απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές κρίσεις.

Στην ίδια συνεδρία, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Α’ Αθηνών, παρουσίασε μια γεωπολιτική προσέγγιση με ιστορικές αναφορές, ενώ η Φοίβη Κουντούρη, καθηγήτρια Οικονομικών και πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Περιβαλλοντικών Οικονομολόγων, ανέδειξε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδρομές μετάβασης προς τη βιωσιμότητα, με έμφαση στη διασύνδεση επιστήμης, πολιτικής και κοινωνίας.

Παράλληλα, στην Ανατολική Αίθουσα, η Συνεδρία για την Αρχαιολογία και την Ιστορία ανέδειξε τη διαχρονική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον διάλογό της με τη σύγχρονη επιστήμη. Υπό την προεδρία του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, ο Μανόλης Κορρές παρουσίασε την ιστορία και τη σημασία του Ναού του Ολυμπίου Διός, ενώ ο Μιχάλης Κοσμόπουλος εστίασε στις δυνατότητες και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αρχαιολογική έρευνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι παρεμβάσεις του Didier Viviers και του Πασχάλη Κιτρομηλίδη, που ανέδειξαν τη σχέση της αρχαιολογίας, της ιστορίας και του Διαφωτισμού με τη σύγχρονη πνευματική σκέψη.

Μετά το διάλειμμα, το Συμπόσιο συνεχίστηκε με παράλληλες συνεδρίες αφιερωμένες στην κλιματική κρίση και την ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Μεσόγειο. Στην κεντρική αίθουσα, διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως ο Petteri Taalas, ο Guy Brasseur και ο Χρήστος Ζερεφός, ανέλυσαν την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος, τις προοπτικές και τους κινδύνους της κλιματικής παρέμβασης, καθώς και τις προσπάθειες παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της φυσικής βλάστησης ως αναπόσπαστου στοιχείου της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Την ίδια ώρα, στην Ανατολική Αίθουσα, η Συνεδρία για την έννοια του «κλασικού» στην αρχαία λογοτεχνία και τέχνη ανέδειξε τον διαχρονικό διάλογο των πολιτισμών. Ομιλητές από κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Cambridge και η Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, ανέλυσαν τη πρόσληψη της κλασικής αρχαιότητας από την πρώιμη νεότερη ελληνική γραμματεία έως τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές στην Ευρασία.

Το απόγευμα, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στις φυσικές και ανθρωπογενείς μεγα-καταστροφές, με παρεμβάσεις κορυφαίων επιστημόνων στους τομείς της σεισμολογίας, της μηχανικής και της διαχείρισης κρίσεων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς και στις προκλήσεις της πρόληψης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών. Παράλληλα, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η Συνεδρία για τα 100 χρόνια της Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που ανέδειξε τη μετάβαση από την κλασική στη σύγχρονη φυσική και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις της κβαντικής σκέψης.

Οι εργασίες του Συμποσίου ολοκληρώθηκαν με ολομέλεια αφιερωμένη στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αφετηρία το παράδειγμα της Ακαδημίας του Πλάτωνος, συνδέοντας την αρχαιολογική έρευνα με τη σύγχρονη πολιτιστική πολιτική.

Με την ολοκλήρωση του Εναρκτήριου Συμποσίου του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, η Αθήνα επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως τόπος συνάντησης της παγκόσμιας γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Το Συμπόσιο άφησε ως παρακαταθήκη έναν ζωντανό διεθνή διάλογο, που αντλεί έμπνευση από την αρχαία ελληνική παράδοση και στρέφεται με αποφασιστικότητα προς το μέλλον, θέτοντας τις βάσεις για έναν θεσμό που φιλοδοξεί να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο πνευματικό χάρτη.

