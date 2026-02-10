Κίνηση στους δρόμους: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη
Από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές - Πού αλλού υπάρχει κίνηση
Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη στο ρεύμα προς Λαμία.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός από τη σύγκρουση, παρά μόνο υλικές ζημιές. Από τη σύγκρουση ωστόσο παρατηρούνται αυξημένες καθυστερήσεις στο σημείο.
Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.
Δείτε την κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής λίγο μετά τις 17:30:
