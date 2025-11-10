Αγγλία: Καταδικάστηκε 19χρονος που προκάλεσε τον θάνατο του κολλητού του σε τροχαίο

Ο 17χρονος Joshua Atkins πέθανε τρεις ημέρες μετά το τραγικό ατύχημα

Αγγλία: Καταδικάστηκε 19χρονος που προκάλεσε τον θάνατο του κολλητού του σε τροχαίο
Ένας 19χρονος από το Σέφιλντ της Αγγλίας, ο Corey Owen-Cooper, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του Joshua Atkins, του 17χρονου κολλητού του φίλου, σε τροχαίο που συνέβη στις 11 Νοεμβρίου 2023, μόλις 24 ώρες αφότου είχε περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις οδήγησης.

Ο Owen-Cooper παραδέχθηκε την ενοχή του στο δικαστήριο του Σέφιλντ, ενώ ο Atkins υπέκυψε στα τραύματά του τρεις ημέρες μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με την αστυνομία του South Yorkshire, ο Owen-Cooper οδηγούσε με ταχύτητα περίπου 85 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 32 χλμ/ώρα. Μετά το δυστύχημα, ο ίδιος φέρεται να είπε: «Νομίζω ότι τον σκότωσα... Σκότωσα τον καλύτερό μου φίλο».

Ο νεαρός είχε δανειστεί το όχημα ενός συγγενή του και έκανε βόλτες με φίλους για να «γιορτάσει» την απόκτηση του διπλώματος. Μάρτυρες δήλωσαν ότι τον είδαν να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και “donuts” σε χώρο στάθμευσης, με έναν εξ αυτών να λέει πως «νόμιζε ότι είχε εννέα ζωές».

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο Joshua Atkins στη θέση του συνοδηγού και ο Gabriel Wiggett στο πίσω κάθισμα. Ο Owen-Cooper έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και αναποδογύρισε, παγιδεύοντας τους δύο επιβάτες. Περαστικοί προσπάθησαν να σώσουν τον Atkins, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, όμως τρεις μέρες αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Ο Wiggett υπέστη σοβαρά τραύματα αλλά επέζησε.

Η έρευνα της αστυνομίας κατέληξε πως η υπερβολική ταχύτητα ήταν ο κύριος παράγοντας του δυστυχήματος. Παράλληλα, καταγράφηκε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου ήταν «ανάλογο με χριστουγεννιάτικο δέντρο» από προειδοποιητικά φώτα, αν και οι τεχνικές βλάβες δεν συνέβαλαν άμεσα στη σύγκρουση.

Ο επιθεωρητής Kieran Frain δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση ίσως φέρει κάποια δικαίωση στην οικογένεια του Josh, αλλά δεν θα τον φέρει πίσω. Τρεις οικογένειες άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα.»

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο Owen-Cooper απαγορεύεται να οδηγήσει για 7 χρόνια και 3 μήνες και θα χρειαστεί να δώσει εκ νέου εξετάσεις.

Παρά τον τραγικό του θάνατο, ο Joshua Atkins έσωσε τέσσερις ζωές μέσω δωρεάς οργάνων — η καρδιά του δόθηκε σε 40χρονο άνδρα, το ήπαρ σε 50χρονο άνδρα και τα νεφρά του σε δύο 20χρονους.

Η θεία του, Claire Chapman, μίλησε εκ μέρους της οικογένειας έξω από το δικαστήριο:

«Σήμερα κλείνει ένα επώδυνο κεφάλαιο, αλλά όχι ο πόνος μας. Ο Josh χάθηκε με τον πιο παράλογο τρόπο — από επικίνδυνη οδήγηση που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Καμία ποινή δεν θα τον φέρει πίσω, αλλά ελπίζουμε ότι ο θάνατός του θα λειτουργήσει ως προειδοποίηση για άλλους. Θυμηθείτε: η ταχύτητα σκοτώνει. Το να κρατάς τιμόνι είναι σαν να κρατάς ένα γεμάτο όπλο».

Η οικογένεια του Joshua έχει ξεκινήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υπεύθυνη οδήγηση των νέων, τονίζοντας τη σοβαρότητα και την ευθύνη που συνοδεύουν κάθε άδεια οδήγησης.

