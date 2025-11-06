Γερμανία: Νοσηλευτής σκότωσε 10 ασθενείς για να μειώσει τον φόρτο εργασίας - Καταδικάστηκε σε ισόβια

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε Γερμανός νοσηλευτής, ο οποίος για να «μειώσει τον φόρτο εργασίας του» σκότωσε 10 ασθενείς με θανατηφόρα ένεση, και αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλους 27!

Ο 44χρονος εργαζόταν σε κλινική στο Würselen, κοντά στο Άαχεν, και μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαΐου 2024, χορήγησε θανατηφόρες ενέσεις με ισχυρά βαρβιτουρικά και παυσίπονα σε άτομα που εισήχθησαν στη μονάδα παρηγορητικής φροντίδας.

Η καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου του Άαχεν αναφέρει ότι στόχος ήταν να μειώσει στο ελάχιστο τον νυχτερινό φόρτο εργασίας του, ακινητοποιώντας ασθενείς που χρειάζονταν περισσότερη προσοχή.

Σύμφωνα την εισαγγελία, αυτό τον τοποθέτησε σε θέση «ιδιοκτήτη ζωής και θανάτου», ενώ ο νοσηλευτής έδειξε εκνευρισμό, έλλειψη ενσυναίσθησης και επαγγελματικών κινήτρων κατά την απόδοσή του στην κλινική.

Οι πρώτες υποψίες εναντίον του προέκυψαν το καλοκαίρι του 2024, όταν συγγενείς ανέφεραν ασυνήθιστες καταστάσεις στη νυχτερινή φροντίδα. Τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με πληροφορίες της DW, η εισαγγελία επισημοποίησε την αρχική καταγγελία για πέντε ανθρωποκτονίες, επεκτείνοντας την έρευνα καθώς εντοπίστηκαν νέες περιπτώσεις.

Η έρευνα βασίστηκε σε μια ανώμαλη αύξηση των θανάτων κατά τη διάρκεια των βαρδιών του Ulrich S. και στη μαρτυρία συγγενών που παρατήρησαν την εφαρμογή αδικαιολόγητων ενέσεων, ακόμη και σε κοιμισμένους ασθενείς.

Στη δίκη, όπου ο κατηγορούμενος παρέμεινε με καλυμμένο το πρόσωπό του, ισχυρίστηκε ότι ήθελε να «κάνει κάτι καλό για τους ασθενείς» παρέχοντας βαρβιτουρικά, μια δικαιολογία που το δικαστήριο απέρριψε όταν εξέτασε τη σοβαρότητα και την κανονικότητα των γεγονότων.

Το δικαστήριο τόνισε ότι, αν και η γερμανική νομοθεσία επιτρέπει την αίτηση αποφυλάκισης μετά από 15 χρόνια σε περιπτώσεις ισόβιας κάθειρξης, η «σοβαρότητα των γεγονότων» αποδεικνύει ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό.

Η απόφαση αναφέρεται σε προηγούμενα επεισόδια στα οποία η Γερμανία άσκησε δίωξη σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που είναι γνωστοί ως «άγγελοι του θανάτου».

Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τον Ούλριχ για άλλα πιθανά εγκλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω διώξεις.

Το γερμανικό δικαστήριο επέβαλε τη μέγιστη ποινή και προειδοποίησε για την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και της δεοντολογίας στον τομέα της υγείας για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών.