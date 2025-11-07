Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

Καταδικάστηκε ο τενόρος της λυρικής σκηνής για το περιστατικό με την σωματική βλάβη σε βάρος του 14χρονου γιου του.

Το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάβασε την κατάθεση που είχε δώσει ο δεκατετράχρονος γιος του τενόρου στην αστυνομία.

«Όταν τελείωσα το σχολείο πήγα στη γιαγιά μου να αλλάξω τσάντα και μετά πήγα από το σπίτι του πατέρα μου. Δεν μου έδωσε να φάω μετά από λίγο τον άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο με την διευθύντρια για τις απουσίες μου. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο του είπα ότι δεν έχει την επιμέλεια μου. Με έσπρωχνε και δεν με άφηνε πήγα στο δωμάτιο μου ήρθε και μου πήρε το κινητό άρχισε να με βρίζει με έσπρωξε με κόλλησε στη βιβλιοθήκη μου έλεγε να κάτσω στο κρεβάτι. Μου έριξε σφαλιάρα. Ήρθε από πάνω μου και με έβριζε. Έλεγε ότι η μητέρα μου με έχει κάνει κ...παιδο».

Η μητέρα του παιδιού, υποστήριξε ότι ο πατέρας του παιδιού της του είχε επιτεθεί και άλλη φορά γι’ αυτό και το ανήλικο αγόρι της ζήτησε να απευθυνθεί στην αστυνομία.

«Το παιδί μου είπε ότι του επιτέθηκε και τον χτύπησε, κατεβήκαμε στη τουαλέτα γιατί ήμουν στη δουλειά και είδα τα σημάδια. Μου είπε να τον πάω στην αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε, μου είχε ζητήσει την προηγούμενη φορά να μη γίνει τίποτα. Εγώ μέχρι προχθές προσπαθούσα τα προβλήματα να τα λύνουμε ήρεμα και ωραία».

Ο κατηγορούμενος στην απολογία ανέφερε πως ποτέ δεν έχει κακοποιήσει τα παιδιά του.

Σχετικά με το επεισόδιο με τον 14χρονο γιο του υποστήριξε πως ο καυγάς ξεκίνησε όταν το παιδί του άκουσε το τηλεφώνημα στο σχολείο και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει.

«Με καταριόταν, έλεγε πράγματα που δεν τα έχω ξανά ακούσει στη ζωή μου. Ο αδερφός του πήγε στο δωμάτιο να του πει να σταματήσει. Άρχισαν να μαλώνουν και πήγα να τους χωρίσω.

Του έδωσα ένα χαστούκι χάδι, δεν γύρισα να του αστράψω σφαλιάρα, δεν έχω χαστουκίσει ποτέ άνθρωπο στη ζωή μου. Τον έπιασα στα χέρια να τον ηρεμήσω. Χτυπιόταν μόνος του και προσπαθούσα να τον ηρεμήσω. Τον τελευταίο καιρό βγάζει πολύ άσχημη συμπεριφορά, προσπαθώ να τον ισορροπήσω. Προσπαθώ να βάλω όρια, γιατί το παιδί έχει ξεφύγει», κατέληξε στην απολογία του.

Ως μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορούμενου κατέθεσε ο 17χρονος γιος του τενόρου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πατέρας τους ποτέ δεν ήταν κακοποιητικός.

«Μετά από πολλαπλές βρισιές ο πατέρας μου, έδωσε μια σφαλιάρα στον αδερφό μου για να τον συμμορφώσει. Τον έπιασε και τον έβαλε να κάτσει στο κρεβάτι για να τον ηρεμήσει ίσως από αυτό να προκλήθηκαν τα σημάδια στα χέρια του. Ήμουν μπροστά, προσπαθούσα να τους συνεφέρω. Ο αδερφός μου έλεγε χυδαία πράγματα. Δεν θυμάμαι ποτέ ο πατέρας μου να χτυπάει τον αδερφό μου. Ως μεγάλος αδερφός θα μου είχε αναφερθεί κάτι και σίγουρα θα το θυμόμουν».