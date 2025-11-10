Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους επειδή «ένιωσαν απειλή»

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια ενός κατεστραμμένου από ισραηλινό πλήγμα κτιρίου, στην πόλη της Γάζας, στις 29 Οκτωβρίου 2025.

Νεκροί έπεσαν από πυρά ισραηλινών στρατιωτών δύο Παλαιστίνιοι κοντά στην πόλη Χαν Γιούνις, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του θύλακα ανέφερε πως δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ο ένας εκ των οποίων ήταν ανήλικος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF, δύο Παλαιστίνιοι πλησίασαν στρατιώτες οι οποίοι «εξόντωσαν τους τρομοκράτες προκειμένου να εξαλείψουν την απειλή». Τα θύματα φέρονται να πέρασαν την «κίτρινη γραμμή» πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, περισσότεροι από 240 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Ο IDF έχει καταστήσει σαφές ότι οι δυνάμεις του θα λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλειά τους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Έκτοτε, περισσότεροι από 69.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.