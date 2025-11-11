Πακιστάν: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ - 12 νεκροί

Ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από ένα δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 27 σε μία επίθεση αυτοκτονίας, όπως τη χαρακτηρίζει η πακιστανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την πακιστανική τηλεόραση, τα θύματα ήταν ως επί το πλείστον περαστικοί ή όσοι είχαν φτάσει για ακροάσεις του δικαστηρίου.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη, η οποία ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά, προκάλεσε επίσης ζημιές σε πολλά οχήματα που ήταν σταθμευμένα έξω από το δικαστήριο, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο με εκατοντάδες επισκέπτες που παρακολουθούν ακροάσεις.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την έκρηξη. Το Πακιστάν έχει αντιμετωπίσει επιθέσεις μαχητών και την αναζωπύρωση των Πακιστανών Ταλιμπάν.

Ο Πακιστανός πρόεδρος Ασίφ Αλί Ζαρντάρι καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως «επίθεση αυτοκτονίας» κοντά στο Δικαστικό Συγκρότημα της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ.

Μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό X του Προέδρου του Πακιστάν ανέφερε: «Ο Πρόεδρος Ασίφ Αλί Ζαρντάρι καταδίκασε έντονα την επίθεση αυτοκτονίας κοντά στο Δικαστικό Συγκρότημα της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ, εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήριά του στις πενθούντες οικογένειες, προσευχήθηκε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και απέτισε φόρο τιμής στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».