Πακιστάν: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ - 12 νεκροί

Τα δικαστήρια είναι συνήθως γεμάτα κόσμο ενώ σύμφωνα με τα πακιστανικά ΜΜΕ τα θύματα ήταν περαστικοί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πακιστάν: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ - 12 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από ένα δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 27 σε μία επίθεση αυτοκτονίας, όπως τη χαρακτηρίζει η πακιστανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την πακιστανική τηλεόραση, τα θύματα ήταν ως επί το πλείστον περαστικοί ή όσοι είχαν φτάσει για ακροάσεις του δικαστηρίου.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη, η οποία ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά, προκάλεσε επίσης ζημιές σε πολλά οχήματα που ήταν σταθμευμένα έξω από το δικαστήριο, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο με εκατοντάδες επισκέπτες που παρακολουθούν ακροάσεις.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την έκρηξη. Το Πακιστάν έχει αντιμετωπίσει επιθέσεις μαχητών και την αναζωπύρωση των Πακιστανών Ταλιμπάν.

Ο Πακιστανός πρόεδρος Ασίφ Αλί Ζαρντάρι καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως «επίθεση αυτοκτονίας» κοντά στο Δικαστικό Συγκρότημα της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ.

Μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό X του Προέδρου του Πακιστάν ανέφερε: «Ο Πρόεδρος Ασίφ Αλί Ζαρντάρι καταδίκασε έντονα την επίθεση αυτοκτονίας κοντά στο Δικαστικό Συγκρότημα της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ, εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήριά του στις πενθούντες οικογένειες, προσευχήθηκε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και απέτισε φόρο τιμής στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ακίνητο-φιλέτο στη Μύκονο μένει ανεκμετάλλευτο και ρημάζει - Πάνω από 10 εκατ. ευρώ η αξία του

12:04WHAT THE FACT

Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πέθανε ο διάσημος γορίλας Zola - Ο viral χορός του και η λατρεία για τη... Γουίτνεϊ Χιούστον

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με Ρώσους τουρίστες και φορτηγού - Δύο νεκροί και 36 τραυματίες

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευθυντής γραφείου τύπου Σαμαρά: «Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία και Κρήτη συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καραϊσκάκη

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξήσαμε κατά 50% το όριο του αγροτικού πετρελαίου – Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ατύχημα στο πεδίο βολής Αετού - Στο νοσοκομείο ιδιώτης χειριστής drone

11:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το κτήριο λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών

11:35LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Terminator η Καινούργιου στην πρωινή ζώνη – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ - 12 νεκροί

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εντάχθηκε στη διεθνή συμμαχία κατά του ISIS - Τα «δώρα» του Τραμπ στον πρώην τζιχαντιστή Αλ Σάρα

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

11:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Τι ισχύει με Πιρόλα, «δένει» και Ζέλσον - Εξελίξεις με Ελ Κααμπί, Ποντένσε

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε στην ποιότητα ζωής – Στηρίζουμε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Δεν συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με τους αγρότες

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

10:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου - Από πότε θα ισχύσει

10:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ Vs Κίνα: O νέος «Ψυχρός Πόλεμος» Τεχνητής Νοημοσύνης που θα επαναπροσδιορίσει τα πάντα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικων: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Τρεις οι ρασοφόροι με τον έναν έγκλειστο στις φυλακές 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία και Κρήτη συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καραϊσκάκη

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη, υπερχείλισε ποταμός

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ακίνητο-φιλέτο στη Μύκονο μένει ανεκμετάλλευτο και ρημάζει - Πάνω από 10 εκατ. ευρώ η αξία του

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

10:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου - Από πότε θα ισχύσει

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

12:00ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πέθανε ο διάσημος γορίλας Zola - Ο viral χορός του και η λατρεία για τη... Γουίτνεϊ Χιούστον

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εντάχθηκε στη διεθνή συμμαχία κατά του ISIS - Τα «δώρα» του Τραμπ στον πρώην τζιχαντιστή Αλ Σάρα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ