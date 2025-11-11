Φρουρός της Ελβετικής Φρουράς του Βατικανού έφτυσε περιφρονητικά Εβραίες - Έρευνα για την καταγγελία

Εναντίον του φρουρού έχει διαταχθεί έρευνα μετά την καταγγελία, ενώ εκπρόσωπος του Βατικανού ζήτησε συγγνώμη από τις δύο γυναίκες 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φρουρός της Ελβετικής Φρουράς του Βατικανού έφτυσε περιφρονητικά Εβραίες - Έρευνα για την καταγγελία
AP
Μία σοβαρή καταγγελία σε βάρος μέλους της Ελβετικής Φρουράς του Βατικανού από δύο γυναίκες εβραϊκής αντιπροσωπείας στην πλατεία του Αγίου Πέτρου διερευνούν οι αρχές του κρατιδίου.

Ο φρουρός τελεί υπό έρευνα μετά την καταγγελία ότι έφτυσε περιφρονητικά όταν διαπίστωσε τις δύο εβραίες που παρευρίσκονταν σε ομιλία του Πάπα, κατά την οποία επιβεβαίωσε τον αμοιβαίο σεβασμό προς τις άλλες θρησκείες.

Η Βίβιαν Λίσκα, διευθύντρια του Ινστιτούτου Εβραϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας, δήλωσε ότι ένας φρουρός μουρμούρισε «les Juifs» (οι Εβραίοι) καθώς έμπαινε μαζί με την Ισραηλινή συγγραφέα Μικάλ Γκόβριν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με την εβραϊκή αντιπροσωπεία.

Στη συνέχεια, ο φρουρός φέρεται να «έκανε μια μικρή κίνηση, σαν να έφτυνε», πριν αρνηθεί ότι έκανε το σχόλιο, ενώ η Λίστα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, με τον εκπρόσωπο της Ελβετικής Φρουράς, να επιβεβαιώνει ότι έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα σε βάρος του εμπλεκόμενου φρουρού «για να διασφαλιστεί ο επαγγελματισμός των φρουρών που βρίσκονται σε υπηρεσία».

Το Βατικανό δήλωσε επίσης ότι η προκαταρκτική αναπαράσταση του συμβάντος έδειξε ότι είχε προκύψει διαφωνία σχετικά με ένα αίτημα για λήψη φωτογραφιών σε ένα φυλάκιο που οδηγεί στο Βατικανό από τη Ρώμη.

Η καθηγήτρια Λίσκα δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι ο φρουρός είχε πει «Όχι φωτογραφίες» καθώς περπατούσαν προς την πλατεία στις 29 Οκτωβρίου, πριν προσθέσει, «σαν να μιλούσε στον εαυτό του», «Juifs».

Η Γκόβριν δήλωσε στο Kathpress, ένα καθολικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι ο φρουρός «μας σφύριξε με εμφανή περιφρόνηση».

Η συγγραφέας είπε ότι η συνάδελφός της στράφηκε προς τον φρουρό και του είπε: «Είπες "Les Juifs"», στον οποίο ο φρουρός απάντησε: «Όχι, δεν το είπα» και «Λες ψέματα».

Στη συνέχεια, έκανε «ένα περιφρονητικό ήχο σαν να μας έφτυνε», είπε η κ. Γκόβριν.

«Μείναμε εντελώς σοκαρισμένες», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της. «Ένα τέτοιο περιστατικό μίσους εναντίον των Εβραίων μέσα στο Βατικανό; Σε αντίθεση με τα σημαντικά λόγια του Πάπα που καταδικάζουν έντονα τον αντισημιτισμό και καλούν σε συνεργασία και ειρήνη;»

Είπε ότι διαμαρτυρήθηκαν στις αρχές του Βατικανού, οι οποίες ζήτησαν συγγνώμη και δήλωσαν ότι το θέμα θα διερευνηθεί.

