Κρουαζιέρα τρόμου: Δεκάδες επιβάτες επιπλέουν στη θάλασσα της Καραϊβικής μετά τη βύθιση καταμαράν 

Δεκάδες άνθρωποι έμειναν να επιπλέουν τρομοκρατημένοι στη θάλασσα της Καραϊβικής, όταν η ημερήσια εκδρομή τους μετατράπηκε σε εφιάλτη, μετά τη βύθιση του καταμαράν στο οποίο επέβαιναν.

Περίπου 55 παραθεριστές ταξίδευαν, με το 40 μέτρων σκάφος «Boca de Yuma»στο πλαίσιο των διακοπών κρουαζιέρας τους το Σάββατο στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν παρουσίασε διαρροή και γρήγορα άρχισε να βυθίζεται στον κόλπο της Samana.

Το γιοτ γεμάτο νερό και εικόνες από το σημείο δείχνουν δεκάδες τουρίστες να επιπλέουν στη θάλασσα φορώντας σωσίβια.

Το Πολεμικό Ναυτικό, οι αρχές πολιτικής άμυνας και οι πρώτοι ανταποκριτές ξεκίνησαν μια αποστολή διάσωσης για να σώσουν τους 55 επιβάτες που βρίσκονταν στο νερό.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν τελικά να βγάλουν όλους τους παραθεριστές από τη θάλασσα σώους.

Επισήμως η αιτία της ξαφνικής βύθισης του σκάφους είναι άγνωστη, ωστόσο τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν «τεχνικό ελάττωμα».

Οι επιβάτες έκαναν διακοπές στο γερμανικό κρουαζιερόπλοιο TUI Mein Schiff 1 πριν επιβιβαστούν στο καταμαράν, που παρέχεται από εξωτερική εταιρεία.

Οι εθνικότητες των 55 επιβαινόντων στο καταμαράν δεν έχει γίνει γνωστές.Μετά την περιπέτεια η κρουαζιέρα συνεχίστηκε με επόμενο σταθμό το Montego Bay της Τζαμάικα.