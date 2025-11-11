Σλοβακία: Νέος νόμος απαγορεύει στους πολίτες να περπατούν πολύ γρήγορα στα πεζοδρόμια

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από το σλοβακικό κοινοβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, στοχεύει στον περιορισμό της ταχύτητας όσων χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια, από πεζούς μέχρι ποδηλάτες και οδηγούς σκούτερ

Οργή και χλευασμό προς την κυβέρνηση της Σλοβακίας έχει προκαλέσει ένας νέος νόμος, ο οποίος αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια της χώρας, ορίζοντας μια μέγιστη... ταχύτητα 6χλμ την ώρα για όλους όσους τα χρησιμοποιούν. Οι πολίτες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζουν τις ελευθερίες τους.

«Με μέγιστο όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα, είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ισορροπία του, ακόμη και παιδιά 3 και 4 ετών υπερβαίνουν τακτικά αυτό το όριο ταχύτητας με τα ποδήλατά τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Νταν Κόλαρ, πρόεδρος της Cyklokoalicia, μιας οργάνωσης που στηρίζει την ήπια κινητικότητα.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από το σλοβακικό κοινοβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, στοχεύει στον περιορισμό της ταχύτητας όσων χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια, από πεζούς μέχρι ποδηλάτες και οδηγούς σκούτερ. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Ωστόσο, το προτεινόμενο όριο ταχύτητας 6 χλμ./ώρα έχει προκαλέσει χλευασμό από μερίδα της κοινωνίας με πολλούς να προβαίνουν σε αναρτήσεις στα social media, με παραποιημένες εικόνες που δείχνουν ένα ραντάρ να αναβοσβήνει προειδοποιώντας ένα πεζό που περπατά με 6,2 χλμ/ώρα και να του λέει να «επιβραδύνει» ή μια ψεύτικη «άδεια για περπάτημα».

«Η κυβέρνηση δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία τα παιδιά θα παραβιάζουν τον νόμο κάθε μέρα και εμείς θα τους διδάσκουμε ότι αυτό είναι αποδεκτό», είπε ο Κόλαρ, χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία «παράλογη».

Μια άλλη οργάνωση πολιτών που ονομάζεται «Ανήσυχες Μητέρες» ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο να μην υπογράψει και επικυρώσει τον νόμο.

Πέρυσι, 67 πεζοί και 22 ποδηλάτες ή οδηγοί σκούτερ έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα στη Σλοβακία, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία, ωστόσο, δεν καταγράφουν αν αυτά τα δυστυχήματα συνέβησαν σε πεζοδρόμια ή δρόμους.

Από τότε που ο πρωθυπουργός Φίτσο επέστρεψε στην εξουσία το 2023, έχει προωθήσει μια σειρά νομοθετικών μέτρων για τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Η Σλοβακία έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων κατά κεφαλήν στον κόσμο.

