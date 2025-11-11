Δυτική Όχθη: Εμπρηστικές επιθέσεις κατά Παλαιστινίων - Συλλήψεις εποίκων από τον στρατό του Ισραήλ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν αρκετούς Ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε δύο παλαιστινιακά χωριά κοντά στη Νάμπλους στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τον στρατό, δεκάδες μασκοφόροι εισέβαλαν στα χωριά Μπέιτ Λιντ και Ντέιρ Σαράφ, πραγματοποιώντας εμπρηστικές επιθέσεις και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τέσσερις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, ενώ δέκα οχήματα, ένας στάβλος, ένα εργοστάσιο πλαστικών και μια μεγάλη αποθήκη τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι ύποπτοι παραδόθηκαν στην αστυνομία για ανάκριση.

חשד לפשיעה לאומנית בשומרון: עשרות מתפרעים יהודים הציתו לפחות עשרה רכבים, רכוש ודיר כבשים באזור תעשייה דיר שרף ובכפר הפלסטיני בית ליד. מספר פלסטינים נפצעו באירועים, ונרשמו עימותים בין כוחות הביטחון לבין המתפרעים היהודים, שגם ניקבו גלגל ברכבו של סמג"ד @ItayBlumental @HGoldich pic.twitter.com/oHFQkMPp57 — כאן חדשות (@kann_news) November 11, 2025

Ένταση και με τις Ένοπλες Δυνάμεις

Λίγο αργότερα, δεκάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στη Βιομηχανική Ζώνη Μπάρον, όπου είχαν διαφύγει πολλοί από τους μασκοφόρους. Όπως ανακοίνωσε ο IDF, Ισραηλινοί πολίτες επιτέθηκαν σε στρατιώτες και προκάλεσαν φθορές σε στρατιωτικό όχημα. Η διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων σημείωσε ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας που αποσπά την προσοχή των ενόπλων δυνάμεων από την αποστολή τους για άμυνα και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Παλαιστινιακά μέσα μεταδίδουν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες εμπόδισαν κατοίκους να προσεγγίσουν ορισμένες από τις εστίες φωτιάς. Οι συλλήψεις σε περιστατικά βίας εποίκων είναι σπάνιες, ενώ οι καταδίκες θεωρούνται ακόμη πιο ασυνήθιστες. Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι τέσσερις Ισραηλινοί ύποπτοι κρατούνται για ανάκριση, με την έρευνα να διεξάγεται από τη διοίκηση της Δυτικής Όχθης σε συνεργασία με τη Shin Bet.

Διαβάστε επίσης