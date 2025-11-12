«Είναι ντροπιαστικό να έχεις αγόρι»: Το άρθρο της Vogue που δίχασε το διαδίκτυο

«Αν κάποιος απλώς αναφέρει τη φράση “το αγόρι μου” στα social media, τον βάζω σε σίγαση. Δεν υπάρχει τίποτα που να μισώ περισσότερο από το να ακολουθώ κάποιον για ψυχαγωγία και ξαφνικά το περιεχόμενό του να μετατρέπεται σε “η ζωή με το αγόρι μου”», δηλώνει κατηγορηματικά η Σαντέ Τζόζεφ, δημοσιογράφος της Vogue στο τελευταίο της άρθρο Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?

Η δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι πολλές γυναίκες πλέον αποφεύγουν να δημοσιοποιούν τη σχέση τους ή επιλέγουν να δείχνουν τον σύντροφό τους έμμεσα – για παράδειγμα με φωτογραφίες από δύο ποτήρια κρασί ή πλάνα χωρίς πρόσωπα. Όπως σημειώνει, η στάση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με μια ευρύτερη κοινωνική αλλαγή στην αντίληψη των σχέσεων. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες δεν θέλουν να θεωρούν ότι «όλη τους η ζωή είναι ο άντρας», αλλά επιθυμούν η κοινωνική τους αναγνώριση να βασίζεται αποκλειστικά στο φύλο τους, στην προσωπικότητά τους και στα δικά τους επιτεύγματα.

«Το να είσαι single είναι πλεόν προνόμιο»

Στην έρευνα που έκανε η δημοσιογράφος βρήκε γυναίκες που πιστεύουν πως, το να έχεις αγόρι μειώνει τη «θετική αύρα» μιας γυναίκας και επηρεάζει την εικόνα της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της. Αντίθετα, το να δηλώνεις single έχει μετατραπεί σε μια μορφή κοινωνικού προνομίου ή αλλιώς «flex».

Το άρθρο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί κατηγόρησαν τη Τζόζεφ ότι υποτιμά τις σχέσεις και ότι εκφράζει μια υπεροπτική στάση απέναντι στους άντρες.

Ορισμένα σχόλια κατηγορούσαν τη δημοσιογράφο ότι, «αν ντρέπεται για τον σύντροφό της, τότε δεν είναι με το σωστό άτομο» ή ότι, «αν πιστεύει πραγματικά αυτά που γράφει, καλύτερα να μείνει μόνη και να επαναπροσδιορίσει την άποψή της στο μέλλον».

Άλλοι αντίθετα, θεώρησαν το κείμενο τολμηρό και διορατικό, βλέποντάς το ως αφορμή για έναν απαραίτητο διάλογο σχετικά με τις έμφυλες ισορροπίες.

«Αν το σκεφτείτε, σε γυναίκες που έχουν καλούς μισθούς, είναι δυναμικές και ανεξάρτητες, εμείς οι άντρες δεν προσφέρουμε πραγματικά κάτι — συχνά αποτελούμε εμπόδιο», ανέφερε ένας δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου στο TikTok.

Η Έλι Ράλο, επίσης δημιουργός περιεχομένου, σχολίασε πως το άρθρο είναι «άψογο και ιδιοφυές» - και μάλιστα, το είπε μια γυναίκα που δηλώνει ότι πιστεύει στις σχέσεις και βρίσκεται η ίδια σε μια σοβαρή σχέση.

Επίσης και ο Ντέιβις Τζούρνταν τόνισε πως «το θέμα του άρθρου αποτελεί ξεκάθαρο κάλεσμα αφύπνισης για τους άνδρες».

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, η Σαντέ Τζόζεφ προχώρησε σε δηλώσεις, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση της: «Δεν έχω δει τον κόσμο να διχάζεται τόσο έντονα ξανά. Ο λόγος που έγραψα το άρθρο ήταν επειδή παρατήρησα τον τρόπο που πολλές γυναίκες χειρίζονται τις δημοσιεύσεις τους με τους συντρόφους τους. Πολλές το έκρυβαν, άλλες το έδειχναν έμμεσα. Μου φάνηκε περίεργο και θέλησα να διερευνήσω γιατί».

https://www.instagram.com/reel/DQ7UYfCgoCY/

Όπως σημειώνει, ορισμένες γυναίκες επικαλούνται λόγους ιδιωτικότητας, ενώ άλλες φοβούνται πως αν χωρίσουν θα χρειαστεί να διαγράψουν κάθε ανάρτηση που περιλαμβάνει τον σύντροφό τους. Υπάρχουν όμως και εκείνες που δηλώνουν απερίφραστα ότι «το να είσαι σε σχέση με έναν άντρα είναι ντροπιαστικό».

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι δεν εννοεί πως το να έχεις σύντροφο είναι κάτι αρνητικό, αλλά με το άρθρο της ήθελε να κάνει μια κοινωνική κριτική για τη σχέση ανδρών και γυναικών στη σύγχρονη εποχή. «Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω διχασμό, ήθελα απλώς να δώσω στο αναγνωστικό κοινό τροφή για σκέψη», ανέφερε.

Δεν προκαλεί εντύπωση ότι ένα άρθρο με τόσο αιχμηρό περιεχόμενο, δημοσιευμένο σε ένα μεγάλο μέσο όπως η Vogue, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στην εποχή των social media, όπου η δημόσια κριτική και τα (συχνά αρνητικά) σχόλια είναι άμεσα και αμείλικτα, δύσκολα μπορεί να ξαφνιάζεται κανείς — πόσο μάλλον η ίδια η Σαντέ Τζόζεφ, μια δημοσιογράφος που γνωρίζει καλά πώς λειτουργεί η διαδικτυακή κουλτούρα. Παρ’ όλα αυτά, με το άρθρο της κατάφερε να ανοίξει έναν νέο διάλογο γύρω από το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα τις σχέσεις, την ανεξαρτησία και την ταυτότητα των γυναικών.

