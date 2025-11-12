Λονδίνο: 5χρονος πέθανε όταν ένας τοίχος κατέρρευσε πάνω του σε γήπεδο γκολφ για οικογένειες

Ένα πεντάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και ένα εξάχρονο κορίτσι τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τοίχος σε γήπεδο γκολφ του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Sidcup Family Golf, έναν χώρο ψυχαγωγίας για οικογένειες.. Αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για τραυματισμό παιδιού.

Το αγόρι διακομίστηκε εσπεύσως στο νοσοκομείο με ελικόπτερο της Αεροδιακομιδής του Λονδίνου σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά υπέκυψε δύο ημέρες αργότερα, την Τρίτη. Το κορίτσι έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να συνεργάζονται στενά με την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Sidcup Family Golf γνωστοποίησε ότι οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές λόγω του συμβάντος. «Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και θα ενημερώσουμε περαιτέρω όταν κριθεί σκόπιμο», ανέφερε.