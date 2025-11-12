ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής Akon στην κομητεία DeKalb στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του, σύμφωνα με την Αστυνομία της Ατλάντα.

Σύμφωνα με τον Independent, ο Akon, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aliaune Thiam, συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής από το Αστυνομικό Τμήμα Chamblee -και αφέθηκε ελεύθερος μετά από έξι ώρες-, αλλά η φωτογραφία από τη σύλληψή του δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σε αυτήν ο τραγουδιστής φαίνεται να κοιτά την κάμερα με ένα ατάραχο ύφος, φορώντας ένα μαύρο φούτερ.

Ο γνωστός τραγουδιστής καταζητείτο στο Roswell της Τζόρτζια, μετά από ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε πριν από δύο μήνες, όταν η αστυνομία ανακάλυψε ότι οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του, σύμφωνα με τοn Independent.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του Akon έμεινε από μπαταρία και αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου σε έναν αυτοκινητόδρομο της Ατλάντα και να καλέσει οδική βοήθεια.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, τον προσέγγισαν για να δουν τι συμβαίνει και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 52χρονου τραγουδιστή από το 2023, όταν δεν είχε παρουσιαστεί σε δικαστήριο, οπότε και είχε διαταχτεί η ανάκληση της άδειας οδήγησής του.

Ο Akon δεν έχει σχολιάσει δημόσια το γεγονός, αν και αυτήν την στιγμή βρίσκεται στην Ινδία για περιοδεία.