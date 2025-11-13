Αρχαίο ναυάγιο φορτωμένο με μόλυβδο φωτίζει τα μυστήρια της σκοτεινής ύλης στη Γη

Ρωμαϊκοί πλίνθοι 2.000 ετών έγιναν η τέλεια ασπίδα για έναν ανιχνευτή σωματιδίων στην Ιταλία - Πώς το φορτίο ενός αρχαίου ναυαγίου βοηθά στο κυνήγι της σκοτεινής ύλης

Newsbomb

Αρχαίο ναυάγιο φορτωμένο με μόλυβδο φωτίζει τα μυστήρια της σκοτεινής ύλης στη Γη

Εκατοντάδες ράβδοι μολύβδου στο πλοίο που βυθίστηκε μεταξύ 50 και 80 π.Χ.

CUORE Collaboration και LNGS/INFN
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τι κοινό έχουν η σκοτεινή ύλη, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ένα τοξικό βαρύ μέταλλο; Η απάντηση βρίσκεται στον αείμνηστο φυσικό, Ettore Fiorini, ο οποίος βοήθησε στην ανασκαφή ενός ναυαγίου 2.000 ετών, το φορτίο του οποίου από ρωμαϊκούς μολύβδινους πλίνθους θα μπορούσε, όπως πίστευε, να τον βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσει τα μυστικά του σύμπαντος.

Κάποια στιγμή μεταξύ 50 και 80 π.Χ., έμποροι ή στρατιωτικοί μηχανικοί από τη Ρώμη μετέφεραν ένα φορτίο γύρω από τη Σαρδηνία, το οποίο περιλάμβανε εκατοντάδες κιλά μολύβδινων ράβδων από την Ισπανία, προοριζόμενων για την κατασκευή πυρομαχικών ή υδραγωγείων.

Η θάλασσα όμως είχε άλλη άποψη και το πλοίο ναυάγησε. Εκατοντάδες χρόνια μετά όμως, το 1988, το πλοίο ανακαλύφθηκε. Τότε, οι ναυτικοί αρχαιολόγοι που εργάζονταν στην ανέλκυσή του, δέχτηκαν ένα μήνυμα από το Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN).

Ο αποστολέας ήταν ο Δρ. Fiorini. Δεν τον ενδιέφερε η ιστορική αξία του ναυαγίου, αλλά ήθελε τον μόλυβδο για να κατασκευάσει μια ασπίδα ακτινοβολίας για έναν ανιχνευτή σωματιδίων, χωμένο βαθιά κάτω από ένα βουνό.

Το μυστικό του αρχαίου μολύβδου

Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται για την απομόνωση των θαλάμων από τη ραδιενέργεια – εξ ου και οι μολύβδινες ποδιές στις ακτινογραφίες. Ωστόσο, ο ίδιος ο μόλυβδος περιέχει ίχνη ενός ραδιενεργού ισοτόπου, του μόλυβδου-210, το οποίο μπορεί να αλλοιώσει οποιαδήποτε παρατήρηση.

Τα πειράματα της πυρηνικής φυσικής πρέπει να είναι απόλυτα απαλλαγμένα από κάθε εξωτερική ραδιενεργό παρέμβαση, ώστε οι επιστήμονες να είναι σίγουροι πως ό,τι βλέπουν είναι γνήσιο φαινόμενο και όχι "θόρυβος". Το εκπληκτικό με τον ρωμαϊκό μόλυβδο είναι ότι, έχοντας παραμείνει βυθισμένος για 2.000 χρόνια, η ραδιενέργειά του είχε διασπαστεί τελείως, καθιστώντας τους πλίνθους ιδανικούς για την απομόνωση του πειραματικού θαλάμου.

Και τι ακριβώς αναζητούσε ο Fiorini; Τίποτα λιγότερο από την ανίχνευση της σκοτεινής ύλης εν δράσει στη Γη.

Η «συμμαχία» των εποχών

Ορισμένοι αρχαιολόγοι έθεσαν ηθικά διλήμματα σχετικά με την καταστροφή αρχαίων αντικειμένων για χάρη σύγχρονων πειραμάτων. Ο μόλυβδος από το ναυάγιο της Σαρδηνίας, για παράδειγμα, έπρεπε να λιώσει για να δημιουργήσει την ασπίδα για τον ανιχνευτή σωματιδίων του Fiorini. Κάθε αρχαία μολύβδινη ράβδος έφερε λατινική σφραγίδα, παρέχοντας πληροφορίες για την προέλευση και τον κατασκευαστή της.

Ο Δρ. Paolo Gorla, φυσικός του INFN, δήλωσε ότι η ιστορική αξία δεν αγνοήθηκε από τον Fiorini και την ομάδα του. Κατέληξαν σε μια συμφωνία με τους αρχαιολόγους: με χρηματοδότηση και υποστήριξη από το INFN, θα βοηθούσαν στην ανάκτηση του ναυαγίου, αλλά θα έπαιρναν τον μόλυβδο.

Οι αρχαιολόγοι τελικά συμφώνησαν, με την προϋπόθεση ότι κάθε ράβδος θα καταγραφεί λεπτομερώς.

«Κάτι απίστευτο είναι ότι οι εταιρείες που εξήγαγαν τον μόλυβδο σφράγιζαν την επωνυμία τους πάνω στους πλίνθους», είπε ο Δρ. Gorla, προσθέτοντας ότι μέρος της συμφωνίας ήταν η εξέταση κάθε ράβδου σε μοριακό επίπεδο για ρυπογόνες ουσίες που θα μπορούσαν να υποδηλώσουν τον τόπο προέλευσής τους. «Ήταν σαν μια ταυτότητα… βοήθησε τους υπαλλήλους πολιτιστικής κληρονομιάς να ανασυνθέσουν από ποιο ορυχείο της Ισπανίας εξήχθη αυτός ο μόλυβδος».

Ο Gorla χαρακτήρισε τη συνεργασία ως μια αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ «εραστών της ιστορίας»: μόνο που το ερωτικό ειδύλλιο των αρχαιολόγων ήταν με την ιστορία της Ρώμης, ενώ το δικό του με την ιστορία του σύμπαντος.

Η ασπίδα της επιστήμης

Το INFN παρέλαβε τον πολυαναμενόμενο «θησαυρό» του μολύβδου το 2010. Το 2017, ο ανιχνευτής CUORE (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events), οπλισμένος με τη νέα του ασπίδα από λιωμένο ρωμαϊκό μόλυβδο, άρχισε το έργο του κάτω από το βουνό Gran Sasso.

Ο Δρ. Fiorini απεβίωσε το 2023, αλλά σύντομα αναμένεται μια αναβάθμιση στο τελευταίο έργο της ζωής του, η οποία θα επιτρέψει στο CUORE να αναγνωρίσει τα σωματίδια που έχει ανιχνεύσει – κανένα από τα οποία, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι σκοτεινή ύλη.

Το CUORE διατηρείται σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν, θωρακισμένο από την κοσμική ακτινοβολία από το βουνό και θωρακισμένο από την εργαστηριακή ακτινοβολία από τον ρωμαϊκό μόλυβδο.

Η σκοτεινή ύλη πιστεύεται ότι αποτελεί το 85% όλης της ύλης στο σύμπαν. Αν και δεν αλληλεπιδρά με το φως, υπόκειται στις επιδράσεις της βαρύτητας. Πειράματα όπως αυτό του Fiorini μπορεί να είναι το κλειδί για την ανίχνευση αυτής της παράξενης ουσίας στη Γη. Η ιδέα του ότι ο ρωμαϊκός μόλυβδος ήταν ζωτικό συστατικό για την επιτυχία αποδείχθηκε ορθή.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θανατηφόρα παράσυρση πεζού - Νεκρός ένας 48χρονος

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος το χαρτόσημο: Πώς και πότε επιβάλλεται το ψηφιακό τέλος σε μισθώσεις, δάνεια και υποθήκες

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας που προηγήθηκε του μακελιού

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το 2Χ2 σε δύσκολη αποστολή

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής - Δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Σε εξέλιξη η κατάσβεση σε ένα από τα σκάφη που τυλίχθηκαν στις φλόγες

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα κερκίδας εν μέσω αγώνα στο «Ιβανώφειο» - Δύο φίλαθλοι ελαφρά τραυματίες

08:21ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ χαπιών ασβεστίου και κινδύνου άνοιας

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος σε αγορά - Συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα - Δύο νεκροί και 18 τραυματίες, οι 11 σοβαρά

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ναυάγιο φορτωμένο με μόλυβδο φωτίζει τα μυστήρια της σκοτεινής ύλης στη Γη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: «Οι Δημοκρατικοί σκαλίζουν τις στάχτες του shutdown καθώς η αντίσταση τους λύγισε»

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο στο Ηράκλειο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το Ford των 115 ίππων κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:47ΥΓΕΙΑ

Μοναδικό αντίσωμα από καμήλες και αλπάκα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο στις ΗΠΑ ετοιμάζεται να εκραγεί - Και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας που προηγήθηκε του μακελιού

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ναυάγιο φορτωμένο με μόλυβδο φωτίζει τα μυστήρια της σκοτεινής ύλης στη Γη

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:17WHAT THE FACT

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ