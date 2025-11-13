Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, παγίδες και καμπάνες 

Η περιοχή Ακίτα εφαρμόζει έκτακτα μέτρα ενόψει των 220 περιστατικών που άφησαν 13 νεκρούς φέτος

Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, παγίδες και καμπάνες 

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει το στρατόπεδο Akita των Αυτοαμυντικών Δυνάμεων της Ιαπωνίας, μέλη των Αυτοαμυντικών Δυνάμεων ξεφορτώνουν ένα κλουβί για αρκούδες από ένα στρατιωτικό φορτηγό στο στρατόπεδο JSDF Akita, στην Akita, βόρεια Ιαπωνία, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Η Ιαπωνία ζει με τον φόβο των αρκούδων, που δείχνουν να έχουν εξαπολύσει μία εκστρατεία εναντίον του πληθυσμού, που περιλαμβάνει ακόμα και θανατηφόρες επιθέσεις, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να εκπονήσει σχέδια προστασίας με τη βοήθεια και του στρατού.

Μόνο από τον περασμένο Απρίλιο έχει καταγραφεί αριθμός ρεκόρ επιθέσεων με 220 από τις οποίες 13 ανθρώπους έχασαν τη ζωή τους.

Στην πρώτη γραμμή αυτού του ιδιότυπου πολέμου, βρίσκεται η πόλη Ακίτα, στα ορεινά της βόρειας Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε και μεγάλος αριθμός αυτών των επιθέσεων. Ο τρόμος βασιλεύει στην πόλη, τα παιδιά περπατούν πηγαινοέρχονται στα σχολεία κουνώντας κουδούνια, ενώ ειδική μονάδα της αστυνομίας περιπολεί στους δρόμους.

Οι οποίες έχουν στήσει παγίδες και έχουν στείλει ακόμη και στρατιώτες για να βοηθήσουν τις ηλικιωμένες ομάδες ντόπιων κυνηγών να πολεμήσουν τις αρκούδες.

16 αστυνομικοί συνολικά στάλθηκαν σε ειδικές ομάδες με τουφέκια για να σκοτώσουν τις αρκούδες για πρώτη φορά στους νομούς Ακίτα και Ιβάτες. Για πρώτη φορά, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε αστικές περιοχές για να σκοτώσουν αρκούδες σε περίπτωση κινδύνου.

Η ιαπωνική κυβέρνηση μπροστά στην απειλή αποφάσισε να επιτρέψει τη χρήση όπλων υψηλού διαμετρήματος από ένστολους αξιωματικούς.

Στους νομούς, δύο ομάδες των τεσσάρων πρακτόρων θα περιπολούν, η καθεμία αφιερωμένη αποκλειστικά στην προστασία από τις αρκούδες.

Παρόμοια δύναμη έχει επίσης αναπτυχθεί στη γειτονική νομαρχία Ιβάτε, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι το έργο τους μπορεί να διαρκέσει μέχρι το χειμώνα.

Δυνάμεις τους στρατού έσπευσαν σε βοήθεια των κυνηγών για να στήσουν παγίδες και να μετακινήσουν τα ζώα.

Απαγορεύονται τα πάρκα

Στο πάρκο Senshu, λίγα βήματα από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Ακίτα, την Πέμπτη αναρτήθηκαν πινακίδες, προειδοποιώντας ότι έχουν δει αρκούδες να περιφέρονται στην περιοχή. Τις τελευταίες ημέρες, δύο έχουν συλληφθεί μέσα στον περίβολο και μία ακόμη έχει θεαθεί, αλλά δεν έχει συλληφθεί, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές.

Δίπλα στην τοποθεσία, μια ομάδα μαθητών δημοτικού σχολείου περπάτησε στη σειρά προς το σχολείο Meitoku, που συνορεύει με το πάρκο. Από τα σακίδια τους κρέμονταν μικρά κουδουνάκια, των οποίων ο θόρυβος χρησιμεύει για να τρομάξει τα ζώα. Όμως οι περισσότεροι γονείς έχουν αποφασίσει να πηγαινοφέρνουν με το αυτοκίνητο τα παιδιά τους, έστω κι αν η απόσταση είναι μικρή.

Στο διαδίκτυο ειδική ιστοσελίδα προειδοποιεί για τις τελευταίες θεάσεις αρκούδων.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Sanae Takaichi αναμένεται να παρουσιάσει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της χρηματοδότησης προς τις τοπικές αρχές για την κάλυψη τελών για κυνηγετικούς συλλόγους ή κόστους σύλληψης αρκούδας.

Ορισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι το κυνήγι δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση και ζήτησαν από την κυβέρνηση να επενδύσει στην πρόληψη και την αναδάσωση για να ανακτήσει τους οικοτόπους αυτών των ζώων.

