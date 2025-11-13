Άδεια να πυροβολούν αρκούδες έλαβαν οι αστυνομικοί στην Ιαπωνία

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου στη χώρα

Newsbomb

Άδεια να πυροβολούν αρκούδες έλαβαν οι αστυνομικοί στην Ιαπωνία

Ιάπωνες στρατιώτες ξεφορτώνουν ένα κλουβί για αρκούδες στη στρατιωτική βάση της Ακίτα στη βόρεια Ιαπωνία, στις 30 Οκτωβρίου 2025. 

In this photo provided by the Japan Self-Defense Forces Akita Camp, Self-Defense forces personnel unload a bear cage from a military truck in JSDF Akita Camp, Akita, northern Japan, Thursday, Oct. 30, 2025. (JSDF Akita Camp via AP)

Στρατιωτική βάση Ακίτα μέσω ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από σήμερα επιτρέπεται στους αστυνομικούς στην Ιαπωνία να πυροβολούν αρκούδες, ύστερα από χαλάρωση των δρακόντειων κανόνων που ισχύουν στη χώρα κατά των πυροβόλων όπλων, προκειμένου να αποτραπούν οι ορισμένες φορές ακόμη και θανατηφόρες επιθέσεις των ζώων αυτών εναντίον ανθρώπων, οι οποίες ώθησαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο να εκδώσει προειδοποίηση.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους –υπερδιπλάσιοι από πέρυσι και αριθμός ρεκόρ από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία-- και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου στο αρχιπέλαγος.

Περιστατικά αναφέρονται σχεδόν καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για περιστατικά με αρκούδες που περιπλανώνται σε κατοικημένες περιοχές, μπαίνοντας σε σπίτια, προκαλώντας καταστροφές σε σουπερμάρκετ ή πλησιάζοντας σε σχολεία.

Προειδοποιήσεις ξένων πρεσβειών

Οι νομοί Ακίτα και Ιουατέ, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των επιθέσεων, διοργάνωσαν σήμερα τελετές για να υποδεχθούν τους αστυνομικούς μονάδων αντιμετώπισης των ταραχών, που θα αναπτυχθούν στην περιοχή και θα είναι εξοπλισμένοι με τουφέκια.

Ιάπωνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο AFP ότι η τροποποίηση των κανόνων για τα πυροβόλα όπλα τίθεται σε ισχύ σήμερα. Τα πιστόλια που φέρουν συνήθως οι αστυνομικοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυρά για να σκοτώσουν μια αρκούδα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο ανήρτησε χθες, Τετάρτη, στον ιστότοπό της «προειδοποίηση που αφορά την άγρια πανίδα», για να συστήσει στους πολίτες της να αποφεύγουν την πεζοπορία μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες έχουν θεαθεί αρκούδες, ή ακόμη και να μην πηγαίνουν εκεί καθόλου.

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους επισκέπτες να αποφεύγουν να περπατούν μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρκούδες.

Αρκούδα έκλεισε διάδρομο αεροδρομίου

Οι θεάσεις και οι επιθέσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Χθες, ένα αρκουδάκι εμφανίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Ιουατέ Χαναμάκι στον νομό Ιουατέ, προκαλώντας το κλείσιμο του διαδρόμου προσαπογείωσης για πάνω από μια ώρα και την καθυστέρηση δύο εσωτερικών πτήσεων, δήλωσε στο AFP ο τοπικός αξιωματούχος Σιγκέο Κόνο.

Επέμβαση του στρατού

Ο στρατός αναπτύχθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα στους δύο νομούς στη βορειοανατολική Ιαπωνία, αλλά οι στρατιώτες δεν φέρουν όπλα. Είναι εξοπλισμένοι με σπρέι απώθησης αρκούδων, ραβδιά, ασπίδες, γυαλιά προστασίας, αλεξίσφαιρα γιλέκα και μηχανισμούς εκτόξευσης διχτυών. Αυτοί θα βοηθήσουν στη μεταφορά παγίδων για αρκούδες, κυνηγών και των ζώων που θα αιχμαλωτίζονται.

Λόγω έλλειψης τροφής, ιδίως βελανιδιών, αριθμός αρκούδων, ο πληθυσμός των οποίων αυξάνεται ραγδαία στο αρχιπέλαγος, έφτασε σε αναζήτησή της στις πόλεις, καθώς η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει καταστήσει λιγότερο ευδιάκριτα τα σύνορα ανάμεσα στα δάση και τις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μπαρτσελόνα: Πασκουάλ η επιστροφή! Επίσημα νέος κόουτς των «μπλαουγκράνα»

13:30MEETING POINT

Ο Κώστας Βαρώτσος live στο Meeting Point - Από τον Δρομέα στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είδε τον Ιησού 49 φορές - Διαψεύδει επισήμως το Βατικανό

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Last penny... for your thoughts: Τέλος εποχής για το ιστορικό αμερικανικό νόμισμα έπειτα από 232 χρόνια

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σέντρα στα τελευταία… προκριματικά - Ποιες εθνικές μπορούν να εξασφαλίσουν πρόκριση

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 69χρονη που δολοφονήθηκε από άστεγο - Πληροφορίες ότι φρόντιζε τον άνθρωπο που την σκότωσε

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

13:00ΥΓΕΙΑ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 «κρυφούς» παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν Αλτσχάιμερ

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Παρατείνεται η κράτησή του στη φυλακή - Ποιος είναι ο λόγος και πότε θα βγει

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πραγματοποίησε 250 «σαμποτάζ» σε παλαιστινιακές υδάτινες υποδομές σε 5 χρόνια

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 6 άτομα για διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων - Άνω των €500.000 η λεία

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κυρώσεις στον στενό φίλο του που εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς επέβαλε ο Ζελένσκι - Κατηγορείται για την υπεξαίρεση 100 εκατ. δολαρίων

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στο μέτωπο της Ζαπορίζια ο Ζελένσκι, μετά την ρωσική προέλαση στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Last penny... for your thoughts: Τέλος εποχής για το ιστορικό αμερικανικό νόμισμα έπειτα από 232 χρόνια

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ