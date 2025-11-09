Μικρό τσουνάμι έπληξε τη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας μετά τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ

Ένας πεζός περπατάει μπροστά από μια οθόνη τηλεόρασης που εμφανίζει προειδοποίηση για τσουνάμι στο Τόκιο, Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025

Ένα μικρό τσουνάμι έπληξε την βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (JMA).

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα (10:37 ώρα Ελλάδος), αλλά ήταν τόσο μικρό που η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Δύο λεπτά αργότερα, ένα κύμα 10 εκατοστών έφτασε στο Οφουνάτο, πρόσθεσε η Υπηρεσία.

Η JMA είχε εκδώσει νωρίτερα σήμερα σύσταση, κι όχι προειδοποίηση, για τσουνάμι, ύστερα από τον σεισμό που σημειώθηκε γύρω στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά των ακτών του Ιουατέ, καθώς υπήρχαν φόβοι για κύματα ύψους έως και ενός μέτρου.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών USGS, ο σεισμός ήταν 6,8 Ρίχτερ. Αυτός ακολουθήθηκε από μετασεισμούς μεταξύ 5,3 και 6,3 βαθμών, σύμφωνα πάντα με την JMA.

Η συγκεκριμένη περιοχή φέρει το τραύμα του πολύ ισχυρού σεισμού των 9 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί το 2011, προκαλώντας τσουνάμι, το οποίο άφησε πίσω του 18.500 νεκρούς ή αγνοούμενους. Επίσης προκλήθηκε τήξη στον πυρήνα τριών αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, στη χειρότερη πυρηνική καταστροφή που σημειώνεται ύστερα από αυτή του Τσερνόμπιλ.