Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Προειδοποίηση για τσουνάμι και εντολή εκκένωσης για 6.000 κάτοικους

Εντολή εκκένωσης στην επαρχία Ιβάτες και προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν οι ιαπωνικές αρχές μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στα ανοικτά των ακτών της.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η πόλη Οφουνάτο στην επαρχία Ιβάτε εξέδωσε εντολή εκκένωσης για 6.138 άτομα σε 2.825 νοικοκυριά στις παράκτιες περιοχές της πόλης.

Ένα τσουνάμι 10 εκατοστών παρατηρήθηκε στο λιμάνι Οφουνάτο στην Ιβάτε και άλλο ένα 20 εκατοστών στο λιμάνι Κούτζι της Ιβάτε, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα ασθενές τσουνάμι είχε παρατηρηθεί 70 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιβάτε.

Μια προειδοποίηση για τσουνάμι καλύπτει τα προβλεπόμενα κύματα ύψους έως και 1 μέτρου.